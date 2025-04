Andrea Petro, hija del presidente, revela detalles del viaje de su padre a París

Ella narró que en Francia su papá encontró algo que le es raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad y calma. “Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten”, dijo Andrea.

Horas antes de esta respuesta, el presidente Gustavo Petro también se refirió a la acusación de Leyva: “La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”.