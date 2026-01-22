Iván Duque explica qué ocurrió el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro

El expresidente Iván Duque aseguró que lo ocurrido en Venezuela el sábado 3 de enero no fue un ataque contra un Estado soberano y resaltó que el país ya estaba siendo cooptado por las mafias.

El exmandatario colombiano habló con el medio First Post sobre la situación de ese país en medio de una entrevista en la que afirmó que Venezuela no era un país soberano al momento de la extracción de Nicolás Maduro, porque la nación estaba siendo dominada por “enemigos de la democracia y de la ley”.

Duque sostuvo que ese país se había convertido en un “refugio seguro para las organizaciones terroristas”, responsables de violar la soberanía del país por el accionar de grupos como las disidencias de las Farc, el ELN, Hezbolá y hasta personas cercanas al grupo Estado Islámico.

“La soberanía de Venezuela ya estaba siendo violada por un régimen que utilizaba la represión y la protección de organizaciones terroristas como la pieza angular para garantizar su propia estabilidad y tratar de sacar toda la riqueza de Venezuela para ponerla en bolsillos de los criminales en instituciones financieras internacionales”, afirmó el exjefe de Estado en esa conversación con un medio internacional.

Duque defendió que Estados Unidos hizo una acusación formal contra Maduro porque el dictador venezolano, a su juicio, estaba afectando la seguridad. Además, sostuvo que sí apoya la operación que desarrolló la administración de Donald Trump y que resultó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Lo ocurrido en Venezuela no fue una intervención contra un Estado soberano. Maduro ya había entregado el país a mafias y grupos terroristas, violando su propia soberanía. La acción buscó abrir un cambio político para reconstruir a Venezuela y proteger la seguridad regional", concluyó Duque.