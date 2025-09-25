Suscribirse

Confidenciales

Jota Pe Hernández se metió en polémica entre Alfredo Saade y Armando Benedetti: le dejó recado al precandidato

El senador del Partido Alianza Verde se pronunció a través de su cuenta en X.

Redacción Confidenciales
25 de septiembre de 2025, 3:00 p. m.
De izquierda a derecha: Armando Benedetti, Jota Pe Hernández y Alfredo Saade.
De izquierda a derecha: Armando Benedetti, Jota Pe Hernández y Alfredo Saade. | Foto: Ministerio del Interior, SEMANA y Colprensa, respectivamente.

Al interior del Gobierno de Gustavo Petro hay ‘fuego amigo’. Recientemente, a través de un video, el precandidato presidencial, Alfredo Saade, le reclamó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por supuesta falta de protección.

Saade también indicó que ha tenido que recurrir al transporte público para cumplir labores de campaña.

Contexto: Alfredo Saade le reclama a Armando Benedetti por supuesta falta de protección: “Si le quedó grande, renuncie al cargo”

Tras lo anterior, Benedetti le respondió a Saade, entre otras cosas, que si quería, él le pagaba el Uber.

En medio de esa polémica entre Benedetti y Saade, el senador Jota Pe Hernández aprovechó para dejarle un contundente mensaje al precandidato del Pacto Histórico.

El congresista de Alianza Verde le dio retweet a dos videos. En uno de estos, Saade aparece pidiéndole a Benedetti respeto.

Junto a los videos, un mensaje de Hernández que dice: “¡Definitivamente Saade es un meme!”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

2. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

3. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

4. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

5. Diosdado Cabello enalteció en vivo al presidente Petro por el discurso que dio en la ONU: “Valentía, claridad y firmeza”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jota Pe Hernández Alfredo SaadeArmando Benedetti

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.