Confidenciales
Jota Pe Hernández se metió en polémica entre Alfredo Saade y Armando Benedetti: le dejó recado al precandidato
El senador del Partido Alianza Verde se pronunció a través de su cuenta en X.
Al interior del Gobierno de Gustavo Petro hay ‘fuego amigo’. Recientemente, a través de un video, el precandidato presidencial, Alfredo Saade, le reclamó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por supuesta falta de protección.
Saade también indicó que ha tenido que recurrir al transporte público para cumplir labores de campaña.
Tras lo anterior, Benedetti le respondió a Saade, entre otras cosas, que si quería, él le pagaba el Uber.
En medio de esa polémica entre Benedetti y Saade, el senador Jota Pe Hernández aprovechó para dejarle un contundente mensaje al precandidato del Pacto Histórico.
El congresista de Alianza Verde le dio retweet a dos videos. En uno de estos, Saade aparece pidiéndole a Benedetti respeto.
Junto a los videos, un mensaje de Hernández que dice: “¡Definitivamente Saade es un meme!”.
Definitivamente Saade ES UN MEME! https://t.co/ddDw9ew5Qo— Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) September 25, 2025