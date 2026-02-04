La representante a la Cámara, Katherine Miranda, celebró que el candidato a la Casa de Nariño del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que el senador no podrá estar en el tarjetón, con una votación 6-4 en la que el conjuez, Hollman Ibáñez, fue clave para la decisión final que sacó a Cepeda de esos comicios para que participe de forma directa en la primera vuelta.

Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo, según mayorías en el Consejo Nacional Electoral

“Con seis votos en contra y cuatro a favor, Iván Cepeda no podrá participar en la consulta de marzo. Esta no es una victoria mía, es una victoria de todos los colombianos que estamos cansados de las amenazas y de los abusos de poder del petrismo. Desde esta curul seguiremos defendiendo la Constitución, la democracia y a todos los colombianos. Celebremos", comentó Miranda.

La mayoría de la Sala Plena del CNE acogió el argumento de que el resultado de la consulta de octubre de 2025, que fue ganada por Cepeda, le dio un asiento directo en la primera vuelta. El Pacto Histórico anunció que se retirará de ese mecanismo y pidió un acuerdo amplio para apoyar a Cepeda en la primera vuelta.