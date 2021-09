Confidenciales “La condecoración que me otorgan es un reconocimiento a la profesionalización de la política”: Luis David Duque, tras recibir reconocimientos del Senado

El estratega y consultor político colombiano Luis Davis Duque García recibió el pasado 8 de septiembre del senador Andrés Trujillo las condecoraciones Orden del Congreso de la República en el grado de Caballero y Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial.

Comunicador social y periodista de la Universidad Católica de Pereira, especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, y Magíster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de La Escuela de Postgrados de Gerencia Política en The George Washington University, Duque dirige la firma Estrategia & Comunicaciones.

También ha sido catedrático y conferencista a nivel nacional e internacional, fue escogido como Rising Star (estrella en ascenso) de Campaigns & Elections, un título que han logrado los más destacados de la consultoría política. Además, fue considerado uno de los cien profesionales políticos más influenciadores del año por The Washington Academy of Political Arts and Sciences – Washington Compol Magazine.

Durante la ceremonia de imposición, Duque aseguró que “la condecoración que me otorgan es un reconocimiento a la profesionalización de la política” y que el “reconocimiento demuestra que la política ya no solo se hace con manzanillos o electoreros, ahora se hace con expertos en estrategia, en políticas públicas, en publicidad, en oratoria, en redes, en memética y muchas especialidades más”, enfatizó.

Duque es estratega y consultor político desde hace quince años y ha participado en campañas electorales, entre ellas 15 presidenciales, así como en organismos gubernamentales en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

”La democracia está en riesgo. Y pareciera que los que la ejercen, ciudadanos y políticos, no lo han entendido aún. Unos prefieren marchar que votar y los otros no entienden que lo único que están esperando sus jefes, o sea los ciudadanos, es reconocimiento y dignidad”, resaltó el pereirano.

”La gente está esperando que quienes laboran en este majestuoso templo lleven soluciones estructurales a los problemas en las regiones, que hagan controles políticos sin obedecer como borregos a los intereses de unos pocos y que se deben hacer leyes para facilitar la vida de las personas, no para dificultarla. La gente se cansó de escuchar discursos y está esperando acciones. La gente esta esperando políticos que asuman responsabilidades y no a politiqueros que las evadan hábilmente”, sentenció.