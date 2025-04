La hoja de vida del general (r) José Pinto “revive” para la dirección de la Aerocivil

En el arranque del gobierno del presidente Gustavo Petro, el nombre del general en retiro José Henry Pinto se propuso para la dirección de la Aeronáutica Civil. Su nombramiento estaba cantado, casi firme, pero no ocurrió y quien terminó en el cargo fue el subdirector, Sergio Paris.

“Desempeñándome como piloto de helicóptero, fui herido por la Farc en el área de Urabá porque fui a rescatar unos heridos que se encontraban allí atacados por esta guerrilla, no pude volver a volar por más de seis años y me dediqué a estudiar para obtener el título de ingeniero civil y me reintegré a la fuerza como piloto y empecé a volar aviones de ala fija”, explicó el general en diálogo con SEMANA.