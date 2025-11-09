Confidenciales
La imagen de Petro que “nunca” había publicado de cuando hacía parte del M-19: los comentarios no se hicieron esperar
El jefe de Estado abrió el baúl de los recuerdos para sacar esa instantánea.
Durante la madrugada de este domingo, 9 de noviembre, el presidente Gustavo Petro decidió publicar una imagen que, según él, “nunca” había publicado.
Se trata de una instantánea de cuando hacía parte de las filas del M-19. Junto al hoy jefe de Estado colombiano aparecen en la foto los excomandantes de esa organización, Carlos Erazo y Plutarco Tafur.
De acuerdo con el presidente Petro, la imagen fue tomada en 1988. Sin embargo, llama la atención que menciona que fue tomada en el departamento del Quindío y, al final, dice que fue en el Tolima.
“Nunca la he publicado. Bajo bosques de palma del Quindío caminábamos buscando nuevos amaneceres. Tolima 1988″, fue el mensaje del presidente Petro, junto a la imagen compartida en X.
Tras la publicación de dicha imagen, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar:
“En el Quindío se tomó una foto en el Tolima”; “Buscando refugio, más bien”; “Y las AK-47 fuera de cámara”; “Señor Presidente, mire la hora que es y usted sigue aquí tan activo en X. Usted dirige los destinos del país y cada minuto de su tiempo, incluido el descanso, es fundamental para tomar decisiones responsables. Sería ideal priorizar el enfoque y la serenidad que exige su cargo”; “¿A cuántos mataron y secuestraron en esas búsquedas?”, comentaron algunos internautas sobre la imagen que compartió el presidente Petro a la 1:01 a. m. de este domingo.