La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

La prenda rinde un tributo a una de las aeronaves más usadas por las Fuerzas Militares en Colombia.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 12:25 a. m.
Presidente Gustavo Petro, desde la plaza de Bolívar, este 7 de enero.
Presidente Gustavo Petro, desde la plaza de Bolívar, este 7 de enero. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

No pasó desapercibida para la opinión pública la chaqueta que usó el presidente Gustavo Petro este miércoles en la plaza de Bolívar, en el marco de un discurso que emitió frente a una multitud sobre Estados Unidos, la soberanía territorial, la lucha contra las drogas y Venezuela.

En la prenda se logra observar un escudo y la frase “Aviatur soul”, que traduce “alma de aviador”.

La empresa que la comercializa la describió como una “chaqueta tributo al legendario helicóptero Black Hawk UH-60″, una de las aeronaves más usadas por las Fuerzas Militares de Colombia, y que ha facilitado varias operaciones contra los criminales.

Entre tantas cosas, se contó que la chaqueta simboliza poder y precisión americana: “Diseñada con un estilo imponente y versátil, refleja la fuerza y la determinación de quienes conquistan cualquier misión. (...). Hecha para quienes llevan la valentía en el alma”.

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.
Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Además de la chaqueta, el mandatario de los colombianos portó una gorra blanca con una ilustración de su imagen, con una banda de color amarilla, azul y roja.

Esa imagen la publicó en su cuenta de X el 29 de diciembre de 2025 con el siguiente texto: “Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás. Pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”.

