No pasó desapercibida para la opinión pública la chaqueta que usó el presidente Gustavo Petro este miércoles en la plaza de Bolívar, en el marco de un discurso que emitió frente a una multitud sobre Estados Unidos, la soberanía territorial, la lucha contra las drogas y Venezuela.

En la prenda se logra observar un escudo y la frase “Aviatur soul”, que traduce “alma de aviador”.

La empresa que la comercializa la describió como una “chaqueta tributo al legendario helicóptero Black Hawk UH-60″, una de las aeronaves más usadas por las Fuerzas Militares de Colombia, y que ha facilitado varias operaciones contra los criminales.

Entre tantas cosas, se contó que la chaqueta simboliza poder y precisión americana: “Diseñada con un estilo imponente y versátil, refleja la fuerza y la determinación de quienes conquistan cualquier misión. (...). Hecha para quienes llevan la valentía en el alma”.

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Además de la chaqueta, el mandatario de los colombianos portó una gorra blanca con una ilustración de su imagen, con una banda de color amarilla, azul y roja.

Esa imagen la publicó en su cuenta de X el 29 de diciembre de 2025 con el siguiente texto: “Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás. Pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”.