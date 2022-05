Confidenciales “Lamento si he causado un problema al mandatario Duque”: presidente ecuatoriano sobre venta de avión

En medio del huracán que se despertó en el país por la supuesta compra del avión presidencial ecuatoriano, avaluado en 8 millones de dólares, el propio mandatario del vecino país, Guillermo Lasso, se disculpó con su homólogo colombiano Iván Duque por haber causado problemas con sus declaraciones.

No obstante, Lasso fue claro en señalar que la negociación está en marcha y que se han firmado acuerdos de compromiso considerados en su momento como inminentes.

De la misma manera, el presidente ecuatoriano aseguró que la postura que estaba asumiendo Colombia de comprar un avión usado era lo que debió hacer el gobierno de Rafael Correa y no comprar una aeronave nueva que tiene un costo mucho más elevado.

“En primer lugar yo lamento mucho que una declaración que hice en la radio hoy en el Ecuador causara un problema al presidente Duque, yo lo lamento mucho y se lo he expresado a él en comunicación directa”, sostuvo Lasso en diálogo con NTN 24.

“Lamento si he causado un problema al presidente Duque, pero la negociación está en marcha", aseguró el presidente @LassoGuillermo sobre venta de avión presidencial de Ecuador a Colombia https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/sCs8c7LPhL — NTN24 (@NTN24) May 17, 2022

Y agregó el primer mandatario del vecino país: “Creo que Colombia hace lo correcto, el Ecuador compró un avión nuevo una inversión de 28 millones de dólares cuando lo correcto es hacer lo que Colombia estaba haciendo o está haciendo, ver una opción de un avión usado que es mucho más económico”.

“Quiero ser cuidadoso porque la verdad que he sentido mucho el que, sin ninguna mala intención, se causara un problema al presidente Duque y a su gobierno, no es algo que esté en mi cabeza producir”, anotó.

También dejó claro: “La negociación está en marcha si se puede dar con el siguiente gobierno, hay acuerdos de compromiso firmados ya, que eran inminentes realmente, pero repito, lamento mucho si he causado una molestia o un incidente, digamos una molestia al presidente Duque y a su gobierno, no ha sido mi intención, y quiero decir que lo que está haciendo Colombia es lo correcto, es lo que debió haber hecho Ecuador”.

El martes de esta semana, el mandatario Iván Duque le salió al paso a la polémica sobre la supuesta compra que iba a realizar su gobierno del avión presidencial de Ecuador. Aseguró que no se va a adquirir la aeronave que estaría avaluada en más de 8 millones de dólares.

Duque al ser cuestionado por la información que estaría saliendo desde el país vecino, manifestó que será el próximo presidente el que tome la decisión sobre la adquisición de aviones.

“Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto, no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno”, señaló Duque.

Colombia ha tenido conversaciones con Ecuador sobre un avión disponible. Soy enfático: no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado y no se va a comprar ningún avión durante mi Gobierno. Dejaremos los estudios para que sea el próximo Gobierno el que tome la decisión. pic.twitter.com/Im9mYnG6wy — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 17, 2022

Y puntualizó el jefe de Estado en su declaración: “Es una decisión que queremos dejar allanados los estudios y las opciones y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión”.