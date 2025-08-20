Suscribirse

Laura Sarabia reconoció que papá de su hijo trabaja en la Procuraduría; aclaró que “no está detrás de suspensión de Alfredo Saade”

SEMANA divulgó en junio de 2025 que Andrés Parra labora como asesor del organismo disciplinario.

Redacción Confidenciales
20 de agosto de 2025, 4:36 p. m.
Laura Sarabia y Alfredo Saade
Laura Sarabia y Alfredo Saade. | Foto: Cancillería/Semana

La excanciller Laura Sarabia reapareció en la mañana de este miércoles, 20 de agosto, tras conocer que el exjefe de Despacho Alfredo Saade la había responsabilizado de estar detrás de la suspensión de la Procuraduría por tres meses porque, al parecer, se extralimitó en sus funciones en medio del contrato millonario por pasaportes.

Saade dijo sin titubeos que Sarabia está detrás de su salida y relacionó a su exesposo, Andrés Parra, de influir en el organismo de control para que el procurador Gregorio Eljach lo separara del cargo.

Sarabia se defendió en Blu Radio, habló del “papá de mi hijo” y reconoció que él sí estaba trabajando en la Procuraduría desde enero de 2025. No obstante, negó que él estuviera detrás de la suspensión de Saade.

La excanciller contó que él labora en el organismo disciplinario desde enero de 2025 por sus capacidades y hoja de vida como abogado.

Sin embargo, SEMANA reveló el 21 de junio de 2025, en la sección de confidenciales de la edición impresa, que Andrés Fernando Parra Valverde, exesposo de la entonces diplomática, tenía un nuevo trabajo.

El joven, quien formó parte del equipo de Armando Benedetti cuando fue senador, fue nombrado asesor grado 19 de la Procuraduría y su decreto fue firmado el 4 de marzo de este año.

Sarabia tiene razón cuando defiende a Parra y lo separa de la decisión del organismo disciplinario contra Saade porque su expareja trabaja como asesor en la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca, una entidad que no es cercana al despacho del procurador Gregorio Eljach.

“La institucionalidad se respeta, le recuerdo al doctor Alfredo Saade que yo también estoy siendo investigada en ese mismo radicado en el que él está, tuvimos diligencias la semana pasada, yo participé con mi abogada, estuve presente en las declaraciones. Por qué no se hizo parte, por qué no asistió su abogado si era tan importante y le iba a dar el respeto a la institucionalidad”, afirmó Sarabia en la estación radial.

