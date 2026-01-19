El candidato a la Presidencia Mauricio Lizcano descartó participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

En contraste, anunció que recorrerá el país aplicando “la otra consulta”, un mecanismo de participación ciudadana con el que pretende recoger los comentarios de los ciudadanos sobre las necesidades del país.

“Hoy, decidí aquí en Manizales que no voy a ninguna consulta de partidos. No porque no las respete, sino porque creo seriamente que hay que enfocarse en lo importante, no en lo conveniente. Nuestra consulta es con la gente, no entre políticos”, afirmó Lizcano.

La “otra gran consulta” que propone el candidato, quien fue ministro de la administración de Gustavo Petro, incluye encuentros presenciales y a través de plataformas digitales con sus seguidores.

Lizcano está recorriendo el país con el proyecto que decidió nombrar “Gira de la Victoria” y prometió que su campaña estará enfocada en darle soluciones a la gente.