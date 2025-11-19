Suscribirse

Miguel Uribe Londoño se reunió con congresistas de Estados Unidos, críticos al Gobierno Petro

El senador colombiano se encuentra de visita en Washington.

Redacción Confidenciales
19 de noviembre de 2025, 9:29 p. m.
Mario Díaz Balart, Miguel Uribe Londoño y Carlos Giménez.
Mario Díaz Balart, Miguel Uribe Londoño y Carlos Giménez. | Foto: x/@RepCarlos

En las últimas horas de este miércoles, 19 de noviembre, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, se reunió con dos de los congresistas más influyentes en Estados Unidos, en el marco de su visita al país norteamericano.

El congresista republicano Carlos Giménez publicó una fotografía en el que se le ve acompañado del senador colombiano y el también congresista estadounidense, Mario Díaz-Balart.

“Recibimos a nuestro gran amigo, el senador Miguel Uribe Londoño, quien reúne todas las cualidades para ser un excelente presidente de #Colombia“, dijo Giménez en una publicación de X.

Previamente, Diaz-Balart también publicó fotografías del encuentro y celebró la llegada del precandidato a la ciudad de Washington.

“Un honor reunirme con @Migueluribel, cuyo hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, fue trágicamente asesinado en un atroz atentado mientras hacía campaña para la presidencia de Colombia”, dice la publicación.

“Desde entonces, el señor Uribe ha continuado valientemente esa misión en nombre de su hijo y se ha mantenido firme ante las políticas erráticas y peligrosas del presidente Petro”, aseveró el congresista republicano.

Previamente, Uribe Londoño comentó cuál era el motivo por el que había emprendido el viaje a Estados Unidos.

“He venido a reunirme con la administración del Gobierno Trump y con la administración de los Estados Unidos para traerles un mensaje: primero, que Colombia no es Petro; segundo, que en Colombia somos amigos de los Estados Unidos y los apoyamos y queremos una gran cooperación y amistad con Estados Unidos y tercero que apoyamos lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe para acabar el narcotráfico en Venezuela y en Colombia, no más narcotráfico”, aseveró.

El candidato a la Presidencia mantuvo igualmente un encuentro con el congresista Gary Palmer, a quien señaló como una de las figuras más destacadas del país en asuntos relacionados con la energía y la seguridad.

