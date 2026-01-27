Confidencial

MinDefensa habló de terrorismo, drones y lavado de activos con la SuperSociedades

Las dos entidades firmaron un memorando de entendimiento para combatir la corrupción.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 10:57 p. m.
Mindefensa habló de terrorismo, drones y lavado de activos con la Super sociedades.
Mindefensa habló de terrorismo, drones y lavado de activos con la Super sociedades. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Ministerio de Defensa confirmó que se reforzó la lucha contra la corrupción en una alianza con la Superintendencia de Sociedades.

En la foto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.
En la foto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el superintendente de Sociedades, Billy Escobar. Foto: Ministerio de Defensa

Según la cartera encargada de la seguridad nacional, “el acuerdo contempla el intercambio de información, la coordinación de espacios de formación y la designación de equipos de enlace, para fortalecer el control, la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos".

Así mismo, se indicó por parte del Ministerio de Defensa que el acuerdo entre entidades “tiene como objetivo fortalecer el intercambio de información y el apoyo de capacidades institucionales para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de activos y la captación no autorizada de recursos del público".

“Uno de los ejes va orientado a proteger vidas, porque a través de este acuerdo logramos también recomendar la aplicación de medidas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a las empresas que comercializan drones", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

