“Nos toca pedirle limosna”: el duro reclamo del presidente de la Corte Constitucional al gobierno Petro

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar se despachó durante el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 11:36 p. m.
En la Universidad Externado de Colombia se instaló la jornada académica en homenaje a los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia.
Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar | Foto: Colprensa

Mientras en Barranquilla se llevaba a cabo el primer encuentro de las altas cortes sobre jurisdicción disciplinaria, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se despachó contra el Gobierno Petro por el recorte presupuestal a la Rama Judicial.

En medio de ese encuentro, Ibáñez manifestó que “cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía, y no tenemos autonomía porque si queremos crear un cargo en la Rama Judicial, si necesitamos pedir un recurso para crear ese cargo en la Rama Judicial, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público”.

Y agrego que “si la Rama Ejecutiva no quiere darnos lo que toca, como ahora que nos recortó, de 16 billones de pesos, nos recortó 6 billones de pesos, pues sencillamente, nos impiden el ejercicio de la función judicial”.

Por eso, destacó que “la Constitución es muy buena en garantizar la autonomía de la Rama Judicial, pero está en el papel. Razón por la cual tenemos que algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la Rama Judicial”.

Los reclamos del magistrado Ibáñez Najar se dan en medio de los ataques que ha recibido por el estudio de la reforma pensional.

