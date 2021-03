Confidenciales Otra vez el Congreso salió a vacaciones hasta el 6 de abril

El pasado 16 de marzo se reanudaron las sesiones ordinarias del Congreso después de unas vacaciones de tres meses. Aunque en ese receso legislativo hubo mucha polémica e incluso se pidió el llamado a sesiones extraordinarias por cuenta de la situación social que ha dejado la pandemia en el país, esa posibilidad se descartó y la fecha de reanudación legislativa se mantuvo.

Superado ese debate, se pensó que el Congreso arrancaría en firme con toda la agenda legislativa en materia social y económica para intentar mitigar el impacto del coronavirus en el país, pero eso no ocurrió. Los presidentes de Senado, Arturo Char, y de la Cámara, Germán Blanco, decidieron no convocar las sesiones plenarias para esta semana. Los presidentes de las comisiones tampoco convocaron a los legisladores y por eso nuevamente el Congreso salió a vacaciones hasta el 6 de abril.

Germán Blanco se fue para un campamento del cambio climático en México y Char no dio razones por las cuales no se trabajaría lunes, martes y miércoles. La oposición, que habitualmente critica todas las decisiones del Legislativo, no ha dicho nada sobre estas pequeñas vacaciones que tendrá nuevamente. Algunos dirán que es por la Semana Santa, pero todos los colombianos deben trabajar los días hábiles y solo descansarán, aunque no todos, jueves y viernes santos.

Después de este pequeño receso, el Congreso volverá a sus labores, pero dos meses y medio después, es decir el 20 de junio, volverá a salir a vacaciones, nuevamente, durante un mes más. ¿Servirá la Semana Santa para que los congresistas reflexionen?