Petro dice que no se puede reelegir a los “verdugos del país” en medio de la crisis por inundaciones en Córdoba

En medio de la emergencia por las inundaciones que afectan a varios municipios de Córdoba, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que mezcló varios asuntos y una advertencia política sobre el rumbo del país.

En su trino, el mandatario evocó su lugar de origen y señaló a quienes, según él, fueron responsables de la violencia que marcó a la región. “Miro dónde nací y veo en mi mente los autores de la destrucción de mi lugar”, escribió, antes de afirmar que “el pueblo no puede reelegir sus verdugos”, en un mensaje que apunta a la contienda política y electoral de 2026.

Las declaraciones se producen mientras Córdoba enfrenta una de las temporadas invernales más críticas de los últimos años. Las lluvias han provocado desbordamientos de ríos y afectaciones en zonas rurales y urbanas de municipios como Montería, Lorica, Ciénaga de Oro y San Pelayo, con viviendas anegadas, pérdidas en cultivos y vías deterioradas.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia Foto: Tomado de X: @chucholorduy

Autoridades locales han reportado cientos de familias damnificadas y han pedido apoyo del Gobierno Nacional para atender la emergencia.

En su mensaje, Petro también hizo referencia a Ciénaga de Oro, municipio donde reposan los restos de sus abuelos, al señalar que las colinas de esa zona no resultaron afectadas por las inundaciones, una imagen que utilizó para contrastar la tragedia actual con la memoria del territorio.