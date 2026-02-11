Confidenciales

Petro dice que no se puede reelegir a los “verdugos del país” en medio de la crisis por inundaciones en Córdoba

El mandatario evocó su lugar de origen y señaló a quienes, según él, fueron responsables de la violencia que marcó a la región.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 6:38 a. m.
Presidente Petro sobrevoló Córdoba
Presidente Petro sobrevoló Córdoba Foto: Semana

En medio de la emergencia por las inundaciones que afectan a varios municipios de Córdoba, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que mezcló varios asuntos y una advertencia política sobre el rumbo del país.

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

En su trino, el mandatario evocó su lugar de origen y señaló a quienes, según él, fueron responsables de la violencia que marcó a la región. “Miro dónde nací y veo en mi mente los autores de la destrucción de mi lugar”, escribió, antes de afirmar que “el pueblo no puede reelegir sus verdugos”, en un mensaje que apunta a la contienda política y electoral de 2026.

Las declaraciones se producen mientras Córdoba enfrenta una de las temporadas invernales más críticas de los últimos años. Las lluvias han provocado desbordamientos de ríos y afectaciones en zonas rurales y urbanas de municipios como Montería, Lorica, Ciénaga de Oro y San Pelayo, con viviendas anegadas, pérdidas en cultivos y vías deterioradas.

Así es como puede ayudar a las más de 20 mil familias damnificadas en Córdoba: esto dijo el gobernador Zuleta
Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia
Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia Foto: Tomado de X: @chucholorduy

Autoridades locales han reportado cientos de familias damnificadas y han pedido apoyo del Gobierno Nacional para atender la emergencia.

Confidenciales

César Gaviria sobre el M-19 y Pablo Escobar

Confidenciales

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Confidenciales

Delcy Rodríguez se reunió con el colombiano Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF

Confidenciales

Abelardo de la Espriella le responde duro a Petro y le lanza varias preguntas a Iván Cepeda: “El tigre llegó a enfrentarlos”

Confidenciales

¿Desde cuándo no había impuesto al patrimonio a empresas? Esta es la línea de tiempo

Confidenciales

Vicky Dávila lidera búsquedas entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, según Google Trends

Confidenciales

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en Bogotá

Política

Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo: historia de un divorcio, una decepción y un presidente que se declara “víctima de su propio invento”

Nación

¿Por qué el Consejo de Estado investiga al presidente Petro por una demanda cuando era senador?

Política

Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

En su mensaje, Petro también hizo referencia a Ciénaga de Oro, municipio donde reposan los restos de sus abuelos, al señalar que las colinas de esa zona no resultaron afectadas por las inundaciones, una imagen que utilizó para contrastar la tragedia actual con la memoria del territorio.

Más de Confidenciales

Presidente Petro sobrevoló Córdoba

Petro dice que no se puede reelegir a los “verdugos del país” en medio de la crisis por inundaciones en Córdoba

Carlos Lehder no aprueba la legalización de las drogas. “Suficientes problemas hay sin estar legalizadas”, dice. Pero sí está de acuerdo con la legalización de la marihuana para uso recreativo.

César Gaviria sobre el M-19 y Pablo Escobar

Enrique Kerguelén, presidente (e) de Urrá.

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Sergio Diaz-Granados y Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se reunió con el colombiano Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella le responde duro a Petro y le lanza varias preguntas a Iván Cepeda: “El tigre llegó a enfrentarlos”

empresas de giros puedan tener cuentasde ahorro

¿Desde cuándo no había impuesto al patrimonio a empresas? Esta es la línea de tiempo

Vicky Dávila, precandidata presidencial

Vicky Dávila lidera búsquedas entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, según Google Trends

Gregorio Marulanda

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en Bogotá

Gloria Díaz, candidata al Senado.

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

No

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

Noticias Destacadas