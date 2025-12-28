Política

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial aseguró que Colombia está viviendo “un momento decisivo en la historia”.

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 1:58 p. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".
El decreto de emergencia económica del Gobierno nacional y la inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, son dos temas que están retumbando en la cabeza de varios líderes políticos.

Entre ellos el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien manifestó que el país está “viviendo un momento decisivo en la historia” y que no se enfrentará a “una campaña electoral más, de esas que se repiten cada cuatro años”.

Lo que busca la constituyente de Petro: un nuevo tribunal constitucional, límites al Congreso, cambios al Banco de la República y beneficios para “los violentos”

“¡Estamos ante el desafío supremo de salvar a Colombia! Nunca antes, en toda la historia republicana del país, habíamos tenido un presidente que es enemigo del Estado mismo", destacó De la Espriella.

Aseguró que Petro es “un exguerrillero decidido a consolidar, desde el poder, la revolución que comenzó a pelear hace más de 40 años, cuando ingresó a un grupo terrorista y, a través del crimen, intentó derrocar la institucionalidad”.

Fue enfático en afirmar que el actual presidente tiene un objetivo claro, por lo que “no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia. Seguirá apelando a ‘todas las formas de lucha’ para atornillarse al poder".

Explicó que lo puede hacer “por sí mismo” o a través del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y lo hará a cualquier costo, a través de las armas o a través del dinero que está buscando con la emergencia económica, de acuerdo con el aspirante presidencial.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están empatados en la carrera por la Presidencia, según Polymarket

“Lo hará con los fusiles de los narcoterroristas a quienes entregó vastas zonas del territorio nacional; con los billones de la deuda pública y de la emergencia económica que desangra al país; con los recursos infinitos de la corrupción que está repartiendo en plena época electoral; y ahora, también, con el embeleco de la supuesta constituyente”, indicó.

Abelardo de la Espriella aseguró que “Petro y Cepeda son uno solo”, por lo que volvió a llamar la atención sobre las elecciones de 2026, año en el que invita a los colombianos a que “salvemos la patria o la perdemos ante la tiranía”.

Seguiré en unidad absoluta con el Pueblo, dando la batalla sin tregua por salvar a Colombia. Esto no es una simple elección: es la guerra política y espiritual definitiva por la supervivencia de la Patria”, sentenció.

