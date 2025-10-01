Suscribirse

Confidenciales

Procurador califica como “oportunidad bonita” el llamado a juicio disciplinario de Nicolás Petro

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta un proceso disciplinario por tráfico de influencias.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 10:26 p. m.
No
Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Petro, y el procurador Gregorio Eljach. | Foto: No

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, calificó como una “oportunidad bonita” el llamado a juicio disciplinario contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, luego de que culminara la etapa investigativa por el cargo de tráfico de influencias.

“Lo nuestro es netamente disciplinario, es la violación a las normas que rigen la disciplina como servidor público que lo era en aquel entonces. No es definitivo, es apenas un pliego de cargos, es la manera de decirle: defiéndase de estos cargos. Él tiene una oportunidad bonita de demostrar que no incurrió en ella o que fue diferente a lo que le estamos diciendo”.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro es procesado por la Procuraduría General Nación después de que no pudiera demostrar el incremento injustificado de su patrimonio por más de 1.200 millones de pesos.

El pliego de cargos contra Nicolás Petro demostró que el entonces diputado del Atlántico ganó más de 200 millones de pesos por su sueldo como servidor público, pero sus gastos para esa época superaron los 1.400 millones de pesos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa confirmó que en octubre se firmará contrato para comprar los aviones de guerra Gripen

2. Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

3. Fiscalía acusó a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por corrupción

4. Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

5. A Gustavo Petro no le gustó el plan de Donald Trump para lograr la paz en Gaza: “Me alegré un instante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gregorio EljachNicolás PetroProcuraduría GeneralCorte Suprema de Justicia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.