Procurador califica como “oportunidad bonita” el llamado a juicio disciplinario de Nicolás Petro

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, calificó como una “oportunidad bonita” el llamado a juicio disciplinario contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, luego de que culminara la etapa investigativa por el cargo de tráfico de influencias.

“Lo nuestro es netamente disciplinario, es la violación a las normas que rigen la disciplina como servidor público que lo era en aquel entonces. No es definitivo, es apenas un pliego de cargos, es la manera de decirle: defiéndase de estos cargos. Él tiene una oportunidad bonita de demostrar que no incurrió en ella o que fue diferente a lo que le estamos diciendo”.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro es procesado por la Procuraduría General Nación después de que no pudiera demostrar el incremento injustificado de su patrimonio por más de 1.200 millones de pesos.