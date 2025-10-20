Reaparece Laura Sarabia: habla del presidente Petro en medio de crisis con Estados Unidos

Laura Sarabia reapareció en sus redes sociales para referirse a la crisis que enfrenta el país con Estados Unidos, esta vez en su papel como embajadora ante el Reino Unido.

Sarabia, que fue la exministra de Relaciones Exteriores que maniobró con las más recientes confrontaciones de Petro con Trump, criticó los comentarios del norteamericano sobre el jefe de Estado.

“Calificar de narcotraficante al presidente y amenazar con el uso de la fuerza es inaceptable, en cualquier democracia. La defensa de la soberanía y la institucionalidad no debería tener matices: es un asunto de país”, dijo la excanciller.

Ella sugirió que, más que confrontación, se requiere unidad, serenidad y diplomacia. Colombia, por ahora, no revela la estrategia que implementará, Estados Unidos sí: recortará la ayuda que le da al país e impondrá aranceles.

Laura Sarabia. | Foto: Catalina Olaya