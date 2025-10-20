Suscribirse

Reaparece Laura Sarabia: habla del presidente Petro en medio de crisis con Estados Unidos

La exministra de Relaciones Exteriores, y considerada hasta hace poco como la mano derecha de Gustavo Petro, se refirió a la crisis que viven las dos naciones.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 9:20 p. m.
Laura Sarabia, Gustavo Petro y Donald Trump.
Laura Sarabia, Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: FOTO1,2,3: AUTOR ANÓNIMO.

Laura Sarabia reapareció en sus redes sociales para referirse a la crisis que enfrenta el país con Estados Unidos, esta vez en su papel como embajadora ante el Reino Unido.

Sarabia, que fue la exministra de Relaciones Exteriores que maniobró con las más recientes confrontaciones de Petro con Trump, criticó los comentarios del norteamericano sobre el jefe de Estado.

“Calificar de narcotraficante al presidente y amenazar con el uso de la fuerza es inaceptable, en cualquier democracia. La defensa de la soberanía y la institucionalidad no debería tener matices: es un asunto de país”, dijo la excanciller.

Ella sugirió que, más que confrontación, se requiere unidad, serenidad y diplomacia. Colombia, por ahora, no revela la estrategia que implementará, Estados Unidos sí: recortará la ayuda que le da al país e impondrá aranceles.

LAURA SARABIA Excanciller
Laura Sarabia. | Foto: Catalina Olaya

La noticia más reciente que dio la Casa de Nariño es que llamó a consultas al embajador en ese país, Daniel García - Peña, que se reunirá con el presidente Petro.

