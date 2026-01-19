Confidenciales

“Rebelión de gobernadores”: mandatarios departamentales confirmaron reunión con el ministro de Hacienda para revisar reclamos por emergencia económica

La reunión tendrá lugar este martes. Los reclamos están relacionados con el alza del impuesto al consumo sobre licores y tabacos que afectará ingresos a la salud y el deporte.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 1:19 p. m.
Elección de la nueva mesa directiva de la Federación Nacional de Departamentos
Elección de la nueva mesa directiva de la Federación Nacional de Departamentos Foto: FND

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que este martes, 20 de enero, se llevará a cabo una reunión entre todos los gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre la situación fiscal nacional y sus efectos directos en las regiones.

Gobierno Petro buscaría frenar rebelión de gobernadores: citó a reunión a 17 mandatarios departamentales

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, dirigido al ministro de Hacienda, Germán Ávila, la mandataria departamental señaló que los gobernadores asistirán “en total disposición para dialogar, concertar y llegar a acuerdos”, enfatizando que la prioridad del encuentro será proteger los recursos que sostienen sectores sensibles como la salud, la educación y el deporte en los territorios.

En su pronunciamiento, Cortés reconoció las presiones fiscales que enfrenta el Gobierno nacional y la necesidad de fortalecer el recaudo, pero advirtió que existe un problema operativo real que, de no corregirse, podría traducirse en afectaciones directas a los servicios públicos que administran los departamentos.

SEMANA revela secretos de la tensionante cumbre de gobernadores molestos con Petro: rebeldía, peajes y un alarmante informe sobre Hezbolá y el riesgo en Colombia
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, y Gustavo Petro.
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, y Gustavo Petro. Foto: Semana / Presidencia

Uno de los puntos centrales del llamado de los gobernadores es la revisión del aumento en los impuestos a licores y cigarrillos. La mandataria del Meta alertó que un incremento mal diseñado podría terminar fortaleciendo las economías ilegales, el contrabando y las estructuras criminales.

