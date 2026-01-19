“Rebelión de gobernadores”: mandatarios departamentales confirmaron reunión con el ministro de Hacienda para revisar reclamos por emergencia económica

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que este martes, 20 de enero, se llevará a cabo una reunión entre todos los gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre la situación fiscal nacional y sus efectos directos en las regiones.

Gobierno Petro buscaría frenar rebelión de gobernadores: citó a reunión a 17 mandatarios departamentales

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, dirigido al ministro de Hacienda, Germán Ávila, la mandataria departamental señaló que los gobernadores asistirán “en total disposición para dialogar, concertar y llegar a acuerdos”, enfatizando que la prioridad del encuentro será proteger los recursos que sostienen sectores sensibles como la salud, la educación y el deporte en los territorios.

En su pronunciamiento, Cortés reconoció las presiones fiscales que enfrenta el Gobierno nacional y la necesidad de fortalecer el recaudo, pero advirtió que existe un problema operativo real que, de no corregirse, podría traducirse en afectaciones directas a los servicios públicos que administran los departamentos.

SEMANA revela secretos de la tensionante cumbre de gobernadores molestos con Petro: rebeldía, peajes y un alarmante informe sobre Hezbolá y el riesgo en Colombia

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, y Gustavo Petro. Foto: Semana / Presidencia

Uno de los puntos centrales del llamado de los gobernadores es la revisión del aumento en los impuestos a licores y cigarrillos. La mandataria del Meta alertó que un incremento mal diseñado podría terminar fortaleciendo las economías ilegales, el contrabando y las estructuras criminales.

Finalmente, la gobernadora expresó su expectativa de que la reunión sea una señal de coordinación institucional y corresponsabilidad entre la Nación y las regiones.

“Que mañana sea un día en el cual demos ejemplo al país de que, trabajando juntos, los resultados siempre serán mejores”, concluyó, marcando el tono político de un encuentro clave en medio del debate fiscal.