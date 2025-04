Erasmo Zuleta envía contundente mensaje al Gobierno Petro: “Hay que pasar del discurso a la acción“

E.Z. : Sí, he hablado con el ministro Benedetti. También estuve hablando con el presidente Petro en la presidencia. Muchas veces se cree que, porque uno habla fuerte, está en contra del gobierno. Yo no estoy en contra del gobierno. Yo no voté por el presidente Petro, pero como cordobés y costeño, después de más de 100 años de no tener un presidente costeño, mi deseo es que nos ayude a transformar el territorio de la Costa Caribe colombiana, que nos ayude a solucionar problemas como el de la Mojana, la erosión costera y la falta de agua en corregimientos y municipios.

E.Z.: No. Por ahí salió una hoja de vida hace pocos días pero no sabemos. El doctor Jonathan Duque, hoy director encargado de Planeación, de vereda que hace una gran labor y ojalá dejaran a el doctor como director y los asumo como gobernador y como presidente de la Federación. Yo me siento agradado, no lo conocía y de verdad que hace una gran labor porque, por lo menos, contesta el teléfono, porque hay funcionarios del gobierno que ni siquiera lo hacen. Responde cuando hay que decir sí y también cuando hay que decir no. Nosotros, como gobernantes, entendemos que el no también es una respuesta. El problema no es el no: el problema es que no se ayuda a las regiones a solucionar sus problemas, o peor aún, que no se les dé ninguna respuesta a los gobernadores del país.