Suscribirse

Confidenciales

Referendo para tumbar el Acuerdo de Paz ya ha reunido más de 100 mil firmas

La Registraduría dio vía libre para la recolección que ha tenido acogida en la ciudadanía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
20 de octubre de 2025, 12:03 a. m.
FIRMA ACUERDO DE PAZ
Juan Manuel Santos firmando el Acuerdo de Paz en 2016. | Foto: León Darío Peláez

Justo cuando se cumplieron 9 años del plebiscito (2 de octubre de 2016) donde ganó el No, inició la recolección de firmas avalada por la Registraduría Nacional para tumbar los acuerdos que se construyeron en La Habana, Cuba.

Según los promotores de la iniciativa en 10 días han reunido más de 100 mil firmas, por lo que dan por descontado que se reunirán las necesarias para continuar con el trámite del referendo.

La idea es tumbar todo lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc al considerar que solo hubo beneficios para los exintegrantes de ese grupo criminal y que se les mintió a las víctimas.

Josías Fiesco, activista del Centro Democrático, y uno de los promotores, afirmó que la acogida ha sido masiva: “La gente está indignada y quiere actuar. Agradecemos mucho a sectores como las panaderías, taxis y tenderos porque esto está creciendo rápidamente”.

Josías Fiesco, activista del Centro Democrático.
Josías Fiesco, activista del Centro Democrático. | Foto: SEMANA

Según la argumentación de dicho mecanismo el objetivo es claro: acabar con las curules de los excabecillas en el Congreso y revocar beneficios que, según los promotores, representan una burla para las víctimas del conflicto.

El movimiento espera alcanzar un millón de firmas antes de diciembre de 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cargan contra Luis Díaz por lo que hizo en el clásico con Bayern Múnich: feroz acusación

2. Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló la enfermedad que padece y los dolores que le causa

3. Hombre murió cuando participaba en la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025: esta es su identidad

4. José Gabriel: “Es imposible que haya un Gobierno más corrupto que el de Petro”

5. Real Madrid sufrió más de la cuenta: tabla de posiciones de LaLiga para el clásico ante Barcelona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Acuerdo de pazdiálogos de pazReferendo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.