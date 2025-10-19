Confidenciales

Referendo para tumbar el Acuerdo de Paz ya ha reunido más de 100 mil firmas

La Registraduría dio vía libre para la recolección que ha tenido acogida en la ciudadanía.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

20 de octubre de 2025, 12:03 a. m.