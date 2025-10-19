Confidenciales
Referendo para tumbar el Acuerdo de Paz ya ha reunido más de 100 mil firmas
La Registraduría dio vía libre para la recolección que ha tenido acogida en la ciudadanía.
Justo cuando se cumplieron 9 años del plebiscito (2 de octubre de 2016) donde ganó el No, inició la recolección de firmas avalada por la Registraduría Nacional para tumbar los acuerdos que se construyeron en La Habana, Cuba.
Según los promotores de la iniciativa en 10 días han reunido más de 100 mil firmas, por lo que dan por descontado que se reunirán las necesarias para continuar con el trámite del referendo.
La idea es tumbar todo lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc al considerar que solo hubo beneficios para los exintegrantes de ese grupo criminal y que se les mintió a las víctimas.
Josías Fiesco, activista del Centro Democrático, y uno de los promotores, afirmó que la acogida ha sido masiva: “La gente está indignada y quiere actuar. Agradecemos mucho a sectores como las panaderías, taxis y tenderos porque esto está creciendo rápidamente”.
Según la argumentación de dicho mecanismo el objetivo es claro: acabar con las curules de los excabecillas en el Congreso y revocar beneficios que, según los promotores, representan una burla para las víctimas del conflicto.
El movimiento espera alcanzar un millón de firmas antes de diciembre de 2025.