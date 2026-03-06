Confidenciales

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

El exsenador solicitó al alcalde de Bogotá hacer cumplir la norma que prohíbe el consumo de sustancias. La candidata aseguró que desde el Congreso hará control político para proteger estos espacios.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 10:39 a. m.
Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez
Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez Foto: Semana

El exsenador Rodrigo Lara Restrepo anunció su respaldo a la candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara de Representantes por Bogotá y pidió al alcalde de la ciudad aplicar de manera efectiva la ley que prohíbe el consumo de drogas en parques y espacios públicos.

Carolina Arbeláez cuestiona al Gobierno por señalamientos al sector constructor y alerta crisis en la vivienda social
Condecoración a la primera dama de Bogotá.
Condecoración a la primera dama de Bogotá. Foto: Carolina Arbeláez

Durante el pronunciamiento, Lara recordó que la Ley 2000 de 2019, de su autoría, establece herramientas para restringir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas destinadas al uso de las familias. Sin embargo, advirtió que en varios sectores de la capital la norma no se está aplicando con la contundencia necesaria.

Candidato a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara, ejerce su derecho al voto
Candidato a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara, ejerce su derecho al voto Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El país cuenta con una ley que le da facultades a los alcaldes para prohibir el consumo de drogas en parques. Lo que se necesita ahora es decisión para hacerla cumplir y garantizar que estos espacios vuelvan a ser seguros para las familias”, afirmó el exsenador.

Tras recibir el respaldo político, Carolina Arbeláez agradeció el apoyo y aseguró que uno de sus compromisos en el Congreso será hacer seguimiento a la implementación de esta norma en Bogotá y otras ciudades del país.

Política

Carolina Arbeláez cuestiona al Gobierno por señalamientos al sector constructor y alerta crisis en la vivienda social

Carolina Arbeláez será cabeza de lista de coalición de centro y derecha para llegar a la Cámara por Bogotá
Asobancaria 2024
Carolina Arbeláez - H.R. Cambio Radical. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La candidata sostuvo que los parques deben ser lugares de encuentro para la comunidad y especialmente para los niños, deportistas, adultos mayores y familias. “No pueden convertirse en espacios para el consumo de drogas que terminan afectando la seguridad y la convivencia de los ciudadanos”, señaló.

Arbeláez también indicó que impulsará iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las herramientas legales que permitan proteger el espacio público y recuperar los parques como entornos seguros para la niñez y la comunidad.

Noticias Destacadas