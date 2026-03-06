Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

El exsenador Rodrigo Lara Restrepo anunció su respaldo a la candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara de Representantes por Bogotá y pidió al alcalde de la ciudad aplicar de manera efectiva la ley que prohíbe el consumo de drogas en parques y espacios públicos.
Durante el pronunciamiento, Lara recordó que la Ley 2000 de 2019, de su autoría, establece herramientas para restringir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas destinadas al uso de las familias. Sin embargo, advirtió que en varios sectores de la capital la norma no se está aplicando con la contundencia necesaria.
“El país cuenta con una ley que le da facultades a los alcaldes para prohibir el consumo de drogas en parques. Lo que se necesita ahora es decisión para hacerla cumplir y garantizar que estos espacios vuelvan a ser seguros para las familias”, afirmó el exsenador.
Tras recibir el respaldo político, Carolina Arbeláez agradeció el apoyo y aseguró que uno de sus compromisos en el Congreso será hacer seguimiento a la implementación de esta norma en Bogotá y otras ciudades del país.
La candidata sostuvo que los parques deben ser lugares de encuentro para la comunidad y especialmente para los niños, deportistas, adultos mayores y familias. “No pueden convertirse en espacios para el consumo de drogas que terminan afectando la seguridad y la convivencia de los ciudadanos”, señaló.
Arbeláez también indicó que impulsará iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las herramientas legales que permitan proteger el espacio público y recuperar los parques como entornos seguros para la niñez y la comunidad.