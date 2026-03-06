Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

El exsenador Rodrigo Lara Restrepo anunció su respaldo a la candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara de Representantes por Bogotá y pidió al alcalde de la ciudad aplicar de manera efectiva la ley que prohíbe el consumo de drogas en parques y espacios públicos.

Condecoración a la primera dama de Bogotá. Foto: Carolina Arbeláez

Durante el pronunciamiento, Lara recordó que la Ley 2000 de 2019, de su autoría, establece herramientas para restringir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas destinadas al uso de las familias. Sin embargo, advirtió que en varios sectores de la capital la norma no se está aplicando con la contundencia necesaria.

Candidato a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara, ejerce su derecho al voto Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El país cuenta con una ley que le da facultades a los alcaldes para prohibir el consumo de drogas en parques. Lo que se necesita ahora es decisión para hacerla cumplir y garantizar que estos espacios vuelvan a ser seguros para las familias”, afirmó el exsenador.

Tras recibir el respaldo político, Carolina Arbeláez agradeció el apoyo y aseguró que uno de sus compromisos en el Congreso será hacer seguimiento a la implementación de esta norma en Bogotá y otras ciudades del país.

Carolina Arbeláez - H.R. Cambio Radical. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La candidata sostuvo que los parques deben ser lugares de encuentro para la comunidad y especialmente para los niños, deportistas, adultos mayores y familias. “No pueden convertirse en espacios para el consumo de drogas que terminan afectando la seguridad y la convivencia de los ciudadanos”, señaló.

Arbeláez también indicó que impulsará iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las herramientas legales que permitan proteger el espacio público y recuperar los parques como entornos seguros para la niñez y la comunidad.