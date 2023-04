Confidenciales Rudolf Hommes dice no arrepentirse de haber votado por Gustavo Petro

El exministro de la cartera de Hacienda, Rudolf Hommes, fue una de las principales figuras del país que expresó su apoyo a la candidatura del presidente Gustavo Petro, destacando que para él había esperanza en sus anuncios de cambio.

En este sentido, el exministro de Hacienda (1990-1994) utilizó su cuenta oficial de Twitter para recordarles a sus seguidores que no se arrepiente de haber votado por el actual mandatario. Además, allí destacó que aún confía en que Petro sea quien pueda reducir la brecha territorial.

“¿Por qué no me arrepiento de haber votado por Petro? Porque cuando tomé la decisión de anunciar mi voto a favor suyo fue porque me di cuenta que si alguien iba a reducir la “brecha territorial” ese alguien podría ser Petro, y todavía confío en que lo intente”, dijo el exministro en uno de sus trinos.

La brecha territorial es lel desarrollo desigual de las regiones periféricas que votaron por Petro en comparación con las grandes ciudades y los territorios que no votaron por el.Están atrás regiones como el Pacifico,zonas de frontera,buena parte de la costa norte y las coqueras — Rudolf Hommes (@rudolf_hommes) April 18, 2023

Asimismo, el exministro se tomó otro trino para determinar de qué se trata esa brecha de la cual se refiere y en la cual tiene tanta esperanza en el presidente Gustavo Petro.

“La brecha territorial es el desarrollo desigual de las regiones periféricas que votaron por Petro en comparación con las grandes ciudades y los territorios que no votaron por él. Están atrás regiones como el Pacifico, zonas de frontera, buena parte de la costa norte y las coqueras”, concluyó Hommes.

Cabe recordar que en días pasados varias figuras públicas que hicieron campaña y apoyaron a Petro para que llegara a la Presidencia, manifestaron estar arrepentidos por haber depositado su confianza en el candidato de la izquierda.

Tal como ocurrió con Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, periodista, documentalista, quien publicó un video en el cual se mostró arrepentido de haber votado por el presidente Gustavo Petro. En su pieza audiovisual dijo que votó por un cambio, pero se encontró con las tradicionales políticas clientelistas con tal de asegurar los propósitos políticos.