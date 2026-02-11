“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

Córdoba vive tiempos muy difíciles. La tierra del presidente Gustavo Petro sufre los embates del llamado frente frío que ha hecho que durante semanas el departamento reciba lluvias torrenciales. El departamento está sumido en una crisis y miles de personas lo han perdido todo.

Y, en ese contexto, el primer mandatario ha recibido muchas críticas por la falta de gestión del gobierno ante la emergencia.

Una de ellas tiene que ver con un viaje que el primer mandatario hizo a la isla de Gorgona, días antes de llegar a atender los asuntos de su departamento.

El congresista Andrés Forero escribió en redes: “¿Es cierto que Gustavo Petro se demoró una semana en llegar a atender las inundaciones de Córdoba porque estaba descansando en Gorgona?

El primer mandatario aprovechó su cita en la Casa Blanca para contestar lo siguiente: “Porque estaba con tu amigo Trump, congresista, o se te olvidó; ahora es algo amigo mío”.