Antioquia

Sectores empresariales y políticos de Antioquia lamentan la muerte del dirigente Juan Guillermo Jaramillo Correa

El fallecimiento también fue lamentado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 11:20 a. m.
Álvaro Uribe lamentó el fallecimiento de Juan Guillermo Jaramillo Correa.
Álvaro Uribe lamentó el fallecimiento de Juan Guillermo Jaramillo Correa. Foto: cortesía

La muerte de Juan Guillermo Jaramillo Correa generó reacciones de pesar en distintos sectores empresariales y políticos del país, que destacaron su trayectoria como dirigente cívico y su aporte al desarrollo institucional de Antioquia.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la organización Proantioquia expresó su pesar por el fallecimiento de quien fuera expresidente de la entidad. En el pronunciamiento, la junta directiva, la presidencia ejecutiva y el equipo de la fundación señalaron que Jaramillo Correa fue “un destacado profesional y dirigente empresarial, un ser humano cálido y generoso”, y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos.

El fallecimiento también fue lamentado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se refirió a Jaramillo Correa como “líder cívico y político de tantos momentos”, y manifestó su solidaridad con la familia del dirigente antioqueño.

Juan Guillermo Jaramillo Correa fue reconocido en Antioquia por su participación en espacios de liderazgo cívico y empresarial, así como por su paso por Proantioquia, donde ocupó la presidencia y contribuyó a la consolidación de iniciativas orientadas al desarrollo regional y al fortalecimiento del sector productivo.

Las manifestaciones de condolencia reflejan el reconocimiento a una figura que dejó huella en distintos escenarios de la vida pública y empresarial del departamento, y cuyo fallecimiento ha sido sentido por organizaciones y líderes que compartieron con él procesos institucionales y cívicos.

