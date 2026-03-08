CONFIDENCIALES

“Sedujo más votos de la izquierda Oviedo”: Gustavo Bolívar sobre los resultados de Roy Barreras y Daniel Quintero

El exdirector del DPS lanzó una dura conclusión este domingo, tras los pobres resultados del Frente por la Vida.

8 de marzo de 2026, 6:50 p. m.
De izquierda a derecha: Juan Daniel Oviedo, Gustavo Bolívar, Roy Barreras y Daniel Quintero Foto: SEMANA

El fenómeno electoral de Juan Daniel Oviedo ha generado reacciones en la izquierda. Una de las más duras la hizo Gustavo Bolívar.

En un trino, el exdirector del DPS y uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, dijo: “Increíble. Según las proyecciones, sedujo más votos de la izquierda Oviedo, con su estrategia de reconocer logros del gobierno, que Roy y Quintero desmarcándose. La votación de Roy rondará los 220 mil votos y la de Quintero los 190 mil votos”.

Oviedo quedó en el segundo lugar en La Gran Consulta por Colombia. Y, al cierre de la tarde, se proyecta que puede superar el millón de votos.

El exdirector del Dane ya había sorprendido en las urnas en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, cuando Carlos Fernando Galán ganó con 1.499.734 votos, el 49 % del total.

En esa oportunidad, Oviedo le ganó a Gustavo Bolívar, quien era la carta del petrismo. Alcanzó 616.902 votos en la capital del país, mientras que el candidato de la Colombia Humana obtuvo 571.948.

