Confidenciales “Señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, no le queda más remedio que renunciar”: Fernando Londoño

Fernando Londoño, exministro de Interior y Justicia durante la primera administración de Álvaro Uribe, hizo un duro llamado al presidente Iván Duque para que “se ponga los pantalones” y termine con los bloqueos, especialmente los del puerto de Buenaventura.

El comentario lo hizo en su columna editorial La Hora de la Verdad, que dedicó a criticar a Duque e, incluso, le pidió que renunciara si no lograba terminar los bloqueos que afectan hoy a gran parte del país.

“Señor presidente, si usted no tiene el coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (...) no le queda más remedio que renunciar”, dice el exministro en su espacio.

Durante los cerca de nueve minutos que dura la transmisión de su espacio editorial, Londoño afirma que el mandatario colombiano es “incompetente” y que, de seguir así, debe hacerse a un lado para que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se haga cargo del país.

Londoño también le dijo al presidente que a los miembros del Comité Nacional del Paro hay que enviarlos a la cárcel pues considera que son quienes estarían incitando a los bloqueos y eso los hace responsables de un delito.

Finalmente, invitó al presidente a usar la fuerza pública para “la liberación del puerto de Buenaventura de manera inmediata” y aseguró que de no conseguirlo, la mejor decisión que puede tomar es renunciar.