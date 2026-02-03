El candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, suma una nueva adhesión a su campaña por la Casa de Nariño. El congresista de la Alianza Verde, Alejandro García, anunció su llegada al proyecto con el que el político antioqueño busca llegar a la Casa de Nariño en las elecciones de 2026.

Fajardo y García confirmaron su alianza durante un encuentro en Pereira desde el que el candidato presidencial aseguró que en la Alianza Verde “hay mucha gente buena y valiosa” y habló del escándalo de corrupción que salpicó a uno de los fundadores de esa colectividad.

“Alejandro García, de acá de Pereira, empezó a trabajar conmigo desde que inició en la política. Es un joven que viene de la ola verde, y para mí es un gusto, una alegría y un orgullo ver que personas que yo he visto crecer se destaquen como lo ha hecho él en el Congreso de la República. Gracias por su apoyo”, expresó Fajardo.

El candidato a la Presidencia habló del escándalo de corrupción que salpicó al partido, por el que Carlos Ramón González está prófugo de la justicia en Nicaragua, señalado por el escándalo de la UNGRD.

Sergio Fajardo aseguró que él “debía estar” en la Alianza Verde y acusó a González de no dejarlo entrar a esa colectividad.