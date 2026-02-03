Confidenciales

Vicky Dávila hará “importante revelación” este martes: “Los colombianos deben conocer esta información”

La candidata a la Presidencia convocó a una rueda de prensa para las 3 de la tarde de este martes, 3 de febrero.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 5:17 p. m.
La candidata a la Presidencia, Vicky Dávila, informó que hará una "importante revelación" este martes.
Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La candidata a la Presidencia, Vicky Dávila, anunció que hará una “importante revelación” este martes 3 de febrero, a las 3 de la tarde, desde el hotel Marriot de Bogotá.

La aspirante a la Casa de Nariño del movimiento Valientes convocó a los medios de comunicación para dar una información que, asegura, pondrá en manos de las autoridades.

“Hoy a las 3 de la tarde, haré una importante revelación. Convoco a los periodistas de todos los medios a una rueda de prensa en el Marriot de la calle 90 con 15. Los colombianos deben conocer esta información que quedará a disposición de las autoridades”, afirmó Dávila.

El anuncio de la candidata presidencial se conocerá el mismo día que el presidente, Gustavo Petro, se reúne con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Además, en esta jornada, el Gobierno y los militantes del Pacto Histórico convocaron a movilizaciones en respaldo a Petro y al candidato presidencial, Iván Cepeda.

