CONFIDENCIALES
Sofía Petro se incomodó por publicación que la comprometía: “Cojan seriedad ombe”
La hija del presidente Gustavo Petro se pronunció a través de X.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, compartió recientemente una publicación en la red social X en la que aparece la foto de Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro.
Junto a la instantánea, un escrito que dice: “Sofía Petro lanza advertencia. Si Iván Cepeda no gana la Presidencia en el 2026, en el país habría un estallido social de grandes magnitudes”.
Tras lo anterior, Sofía Petro procedió a darle retuit a esa publicación y visiblemente incómoda aclaró que eso era falso y, que, por el contrario, nunca había comentado eso que compartió el exviceministro Nieto en X.
“Sé que hay generaciones a las que les cuesta identificar fake news, pero una esperaría que un exministro de justicia tuviera algo de criterio. Jamás he dicho esto. En 2022 tampoco era verdad. Cojan seriedad ombe”, dijo puntualmente Sofía Petro en la red social X.