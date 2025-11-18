Sofía Petro se incomodó por publicación que la comprometía: “Cojan seriedad ombe”

El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, compartió recientemente una publicación en la red social X en la que aparece la foto de Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro.

Junto a la instantánea, un escrito que dice: “Sofía Petro lanza advertencia. Si Iván Cepeda no gana la Presidencia en el 2026, en el país habría un estallido social de grandes magnitudes”.

Tras lo anterior, Sofía Petro procedió a darle retuit a esa publicación y visiblemente incómoda aclaró que eso era falso y, que, por el contrario, nunca había comentado eso que compartió el exviceministro Nieto en X.