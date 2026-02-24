Confidenciales

Vicky Dávila volvió al colegio en el que estudió en Buga, fue recibida por su profesor y los niños de la institución

Los miembros de la institución educativa le hicieron un homenaje. La candidata se mostró emocionada por ese hecho.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 3:14 p. m.
Vicky Dávila es candidata de la Gran Consulta por Colombia.
Vicky Dávila es candidata de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Movimiento Valiente

La candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Vicky Dávila, estuvo en el colegio en el que estudió en Buga, Valle del Cauca. Allí fue recibida por excompañeros, su profesor y los estudiantes que actualmente se encuentran en la institución educativa. Se trató de un momento emotivo.

“Un día feliz… Volver al colegio del pueblo 42 años después y sentir que todo está intacto, especialmente, el cariño. Gracias al profesor Héctor Fabio Rojas, siempre llevaré en mi corazón a la niña que a los nueve años llegó llena de ilusión al colegio. Salir adelante es posible. La Gran Consulta es Vicky el 8 de marzo”, aseguró la candidata.

En el video se ve cómo Dávila se emociona cuando ve al profesor que le dictó clases hace más de 40 años. Además, se reencontró con amigos de la infancia. Los niños, los actuales estudiantes del Instituto Rojas Orjuela, también se mostraron emocionados y saludaron a Dávila, quien fue recibida con honores por los miembros de la institución educativa. La euforia fue tal que el municipio le hizo un homenaje a la candidata.

“Bugalagrande, Valle del Cauca. Así fue mi reencuentro con mi profe, el profesor Héctor Fabio Rojas. Fue inolvidable, recordé mi infancia, mi tiempo de colegio y tantas cosas de mi niñez. Gracias, profe, a los niños y a todos [en] la Gran Consulta”, agregó Dávila.

