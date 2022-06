¿Seguirá siendo obligatorio el uso del tapabocas en el transporte público en Bogotá?

Aunque este jueves -30 de junio- termina en el país la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno nacional, por la pandemia del coronavirus, el uso de tapabocas seguirá siendo una medida que se mantendrá en Bogotá en el servicio público de transporte.

Así lo señaló el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien indicó esto se debe a la ola invernal que se registra en la ciudad, que puede generar, entre otras situaciones, enfermedades respiratorias y también como prevención a nuevos contagios con la covid-19.

“Continúa el uso de tapabocas de manera permanente y obligatorio en el transporte público, en los centros hospitalarios o de salud de cualquier tipo y, en los centros geriátricos”, aseguró el funcionario.

Para Gómez, el coronavirus sigue siendo un riesgo pese a que se han reducido el número de casos de contagio y fallecidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 29,2 % de los casos reportados en Colombia de la covid-19 se encuentran la capital.

Con corte al 23 de junio (cuando se publicó el más reciente informe por el Ministerio de Salud), en la ciudad, según Salud Data, se han presentado 1.795.232 casos, de los cuales 8.904 fueron confirmados entre el 17/06/2022 y el 23/06/2022. Del total de casos acumulados, 54,1 % son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años, con un peso porcentual de 60,7 %.

La capital del país tiene 90,7 casos activos de covid-19 por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad en hombres de 458,3 por cada 100.000 y en mujeres 297,4 por cada 100.000.

Al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid, Londres y las principales ciudades de América latina, la capital de Colombia ocupa el octavo lugar según el número de casos por millón de habitantes (230.674).

En el reporte se determinó que las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba con 15,9 % de los casos de la ciudad (n=276.171), seguido por Kennedy con 12,6 % (n=219.059), Engativá con 0 (n=198.533), Usaquén con 8,7 % (n=151.740) y Bosa que presenta el 7,1 % (n=123.030); estas cinco localidades aportan el 55,7 % de los casos confirmados en el Distrito, además se registran 57.852 casos “Sin dato” de localidad que están en investigación epidemiológica.

Salud Data señaló que el 0,377 % de los casos se encuentran en estado leve, el 0,020 % moderado, el 0,002 % en estado grave. Se han recuperado 1.752.039 personas (97,6 %) y han fallecido 29.523 (1,6 %). El 99,98 % de los casos se encuentran en casa, el 0,020 % en hospitalización general y el 0,002 % en Unidades de Cuidado Intensivo-UCI. Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para Covid-19, el 54,1 % están ocupadas.

“Adicionalmente, es perfectamente optativo usarlo en otros espacios. Le recomendamos a las personas que tengan problemas respiratorios que, si no pueden quedarse en casa por cualquier razón, utilicen el tapabocas”, enfatizó el secretario de Salud.

Gómez recomendó a las personas que están en espacios comerciales y laborales a qué usen el tapabocas de manera preventiva, no obligatoria, ya que es una recomendación válida en este momento en el que, según él, hay infecciones respiratorias importantes en Bogotá.

La Secretaría de Salud también recordó a los ciudadanos que no se han vacunado o no han recibido las dosis correspondientes o no se han aplicado los refuerzos, que acudan a los puntos de inmunización dispuestos por la administración distrital.

“En Bogotá no bajamos la guardia; continuamos vacunando contra la covid-19! Inicia, completa el esquema o recibe la dosis de refuerzo este jueves 30 de junio en cualquiera de los siguientes puntos habilitados en la ciudad!”, indicó en su cuenta en Twitter.

👋¡En Bogotá no bajamos la guardia; continuamos vacunando contra el covid-19! Inicia, completa esquema o recibe la dosis de refuerzo💉 este jueves 30 de junio en cualquiera de los siguientes puntos habilitados en la ciudad! ¡Te esperamos! ✅⬇ pic.twitter.com/1vxyVEHAhI — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 30, 2022

Así mismo, el secretario de Salud recordó que “la alta demanda de unidades de cuidados intensivos a causa de la covid-19, la gestión de la asignación de las camas UCI estuvo a cargo de la Secretaría de Salud desde el 16 de junio de 2020″.

El funcionario señaló que Bogotá pasó de 935 camas UCI a 2.727 en junio de 2021. “En Bogotá se pusieron camas UCI en todas partes: en hospitalización, en cirugía, en recuperación, en urgencias. El sistema de salud respondió de manera adecuada”, agregó.

“Durante este periodo de gestión centralizada por parte de la Secretaría de Salud, en el caso de pacientes con covid-19, fueron ubicadas 31.822 personas en las UCI de adultos; 1.623, en las pediátricas, y 636 en las UCI neonatales”, destacó.

El secretario de Salud anunció que ante la terminación de la emergencia sanitaria por covid-19, la gestión centralizada de las camas de las unidades de cuidado intensivo e intermedio estará a cargo de la Secretaría hasta hoy 30 de junio.

“A partir de mañana (1 de julio de 2022), las EAPB o EPS serán nuevamente las encargadas de gestionar la remisión de pacientes que requieran una unidad de cuidado intensivo”, puntualizó.