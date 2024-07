Estos son los principales riesgos para la economía en el 2020

El malestar social llegó para quedarse. En general los analistas no creen que las protestas en las calles colombianas empeorarán. Pero sí consideran que un descontrol de dicha situación podría salirle muy costoso a la economía nacional. No en vano estiman que, por causa de las protestas, Chile no creció 2,5% en 2019, como esperaban, sino 1%.

Vale la pena aclarar que en el país austral el estallido social lleva tres meses (desde el 18 de octubre) y acá comenzó un mes después.

Paralelamente, Estados Unidos y China ya firmaron un primer acuerdo para ponerle fin a su guerra comercial, pero aún falta mucho camino por recorrer. En efecto, se mantendrá una tasa arancelaria general de 21% para un grupo de artículos chinos, que antes del conflicto tenían una tasa cercana a 3%. Esto hace que aún no termine la incertidumbre para el comercio global.