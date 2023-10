¿Cómo orar a la Virgen de Guadalupe para conseguir trabajo?

La vida laboral puede llegar a ser complicada debido a las exigencias que cada trabajo tienen. Las personas con las que se trabaja, los problemas que pueden surgir en el día a día y el tiempo que esta actividad demanda diariamente. Además, si este no se disfruta, puede convertirse en una situación difícil de afrontar.

Cuando esto pasa es importante no perder la calma, pues tomar decisiones apresuradas puede traer consecuencias en el futuro. Por más oscuro que parezca el panorama, es importante no olvidar que Dios siempre está junto a nosotros y sus tiempos son perfectos, es necesario confiar en su voluntad en cómo pasan las cosas.

Oración a la Virgen de Guadalupe para conseguir trabajo

Santa madre de Dios, te suplico un favor especial, no dejes de escuchar mis súplicas, en esta difícil situación: (hablar de la situación). Los problemas económicos que tengo, no se solucionan, y necesito con urgencia una solución.

Ayúdame, madre mía, necesito encontrar la manera de conseguir trabajo urgente, que me des un golpe de suerte, y pueda ver el camino que me lleve a la solución, me encuentro muy desolado y desesperado.