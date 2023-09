¿Cuál es la oración para eliminar un defecto?

Así como todas las personas tienen cualidades valiosas que enaltecen su personalidad, también tienen defectos que en muchas ocasiones son difíciles de reconocer. Algunos defectos muy comunes son la falta de empatía, el egoísmo, la envidia, la falta de disciplina, la avaricia, la crueldad, la hipocresía, entre otros.

Cuando una persona identifica alguno de estos defectos, tiende a reconocerlos y hacer todo lo posible para transformarlo. Para ello, muchas veces se requiere de mucha fortalecer para hacerlo realidad y una forma efectiva de llevarlo a cabo es el cambio constante junto con el acompañamiento de Dios por medio de la oración.

Frente a esto, el portal web Oración Para da a conocer una plegaria para poner en oración la vida de una persona con el fin de ayudarla a eliminar un defecto de la vida que le pueda estar impidiendo una vida al servicio de Dios.

Puede pasar que al momento de orar se sientan ganas de llorar. | Foto: Getty Images

Oh, mi Dios Todopoderoso, reconozco que he sido dotado de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Sin embargo, me encuentro luchando contra un defecto en mi ser, aquel que me aleja de mi plenitud y de tu amor.

Te suplico, Señor, que me brindes tu protección y sabiduría. Ayúdame a reconocer y comprender este defecto que me afecta. Con humildad y determinación, me esfuerzo en rechazarlo y liberarme de su influencia perjudicial.

Te pido, Dios misericordioso, que me guíes por el camino correcto. Presérvame del orgullo, que ciega mis ojos ante mis propias imperfecciones. Libérame de los espíritus malignos que intentan perpetuar mi debilidad.

Sé que no me has creado culpable, sino con la libertad de elegir. Me comprometo a cambiar mi rumbo y buscar la transformación interior. Confío en tu bondad, Señor, para que me asistas en este proceso de superación.

Buenos espíritus que velan por mi bienestar, los invoco en este momento. Les suplico que me protejan y me brinden la fortaleza necesaria para resistir las malas influencias. Guíame hacia la victoria sobre este defecto, conduciéndome por el sendero del crecimiento y la redención.

Reconozco que cada defecto superado es un paso hacia una conexión más profunda contigo, Dios. Me comprometo a trabajar diligentemente en mi desarrollo personal, sabiendo que cada transformación me acerca más a Ti.

En tu infinita misericordia, has otorgado sentido a mi existencia actual. Aprovecharé esta vida como una oportunidad para crecer y mejorar. Que, cuando llegue el momento en que decidas llevarme de este mundo, pueda salir como una mejor versión de mí mismo, libre de los defectos que me afligen. Amén.

Los defectos pueden generar una sensación de agobio en la vida. | Foto: pascalgenest/ Getty Images

Esta poderosa oración se debe hacer con mucha devoción, dedicación, constancia y fe para que el defecto que se quiere eliminar se transforme en una virtud. Lo mejor es confiar en el amor y la misericordia divina para que lo ayude a guiar en este viaje de la vida con plenitud y transformación.