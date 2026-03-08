Vida Moderna

Día de la mujer: ¿cuál es su origen y por qué se conmemora cada 8 de marzo?

Este día nace como el resultado de la lucha de muchas mujeres por un mundo igualitario donde ellas también tuvieran los derechos que los hombres tenían.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Leidi Asprilla

8 de marzo de 2026, 11:07 a. m.
Desde hace mucho tiempo las mujeres han alzado su voz para exigir igualdad en diferentes campos de la sociedad.
Desde hace mucho tiempo las mujeres han alzado su voz para exigir igualdad en diferentes campos de la sociedad. Foto: Getty Images

El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día de la Mujer, también conocido como el día de la mujer trabajadora. De acuerdo con Naciones Unidas este día empezó a conmemorarse por la ONU en 1975. Luego de dos años de esta conmemoración fue proclamado por la Asamblea como día internacional.

Marchas del 8M en Bogotá cambian de fecha por elecciones: así quedó la nueva programación y horarios
Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

Este día nació por la lucha y las “manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos”, explica el portal web de las Naciones Unidas.

Se conocen muchos hitos importantes que dieron lugar a esta conmemoración. Uno de ellos fue en 1848 cuando Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott (norteamericanas) reunieron a cientos de personas en la Primera convención nacional por los derechos de la mujeres. Este evento nació por su indignación, ya que les prohibían a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud.

Uno de los hitos más recordados es la huelga de las trabajadoras de la fábrica de textiles en Nueva York.
Uno de los hitos más recordados es la huelga de las trabajadoras de la fábrica de textiles en Nueva York. Foto: Getty Images

Otro acontecimiento de gran importancia fue cuando en 1908 las mujeres trabajadoras de confecciones Triangle Shirtwaist, en Nueva York, participaron en huelgas para exigir salarios igualitarios entre hombres y mujeres. Asimismo, exigían condiciones laborales justas. Sin embargo, estas manifestaciones terminaron con 123 trabajadoras muertas y 23 hombres muertos, pues ocurrió un incendio en la fábrica, que aún no se conoce cuál fue su origen.

Arcadia

‘Lactar’, la nueva película de Harold Trompetero: de qué trata, reparto y fecha de estreno

Cine

Stephen King se rinde ante el nuevo thriller de acción y suspenso protagonizado por Jason Statham: “Es el antídoto perfecto”

Televisión

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

Televisión

La miniserie de Netflix que arrasa con más de 80 millones de vistas y se puede maratonear en pocas horas

Arcadia

‘La envidia’, de Isabel Botero: Radiografía de una pasión sombría

Arcadia

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Cine

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

Turismo

Dos sitios de interés en Medellín que conmemoran el Día de la Mujer con entradas gratuitas y descuentos especiales

Tecnología

Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

Nación

Elecciones cambian la agenda del 8M en Colombia: puntos de encuentro, fechas y horarios en diferentes ciudades

el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de Buenos Aires, a través de la Dirección General de la Mujer, informó que durante el año 2022 atendió 44.059 llamadas a la Línea 144, de asesoramiento y contención de cualquier mujer en situación de violencia de género que necesite pedir ayuda.
Bogotá, Ibagué y Medellín, entre las ciudades con más altas cifras de alertas de feminicidio: Procuraduría revela detalles

Las manifestaciones de las mujeres por la igualdad entre sexos en diferentes ámbitos han sido importantes para que los países realicen cambios significativos.

Por ejemplo, en 1893 Nueva Zelanda, gracias a que las mujeres alzaron su voz, se convirtió en el primer país en permitir en que las mujeres también tuvieran derecho a votar.

La brecha salarial de género aún es un tema que requiere de mucho trabajo en los países, pues las mujeres siguen siendo gravemente afectadas.

Actualmente las cifras por brecha de género siguen siendo preocupantes.
Actualmente las cifras por brecha de género siguen siendo preocupantes. Foto: Getty Images

Según el informe “Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia”, informe desarrollado por ONU Mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) las cifras sobre trabajo no remunerado aumentaron en el 2022 para las mujeres y para los hombres se disminuyeron.

Violencia de género
Violencia contra la mujer en Colombia viene en aumento

“El panorama de trabajo de cuidado no remunerado diario sigue empeorando para las mujeres, que pasaron de invertir 6 horas y 52 minutos diarios en el informe de 2020 a 7 horas y 44 minutos para esta actualización, lo que significa un incremento de 52 minutos diarios. Por su parte, los hombres tuvieron una disminución, pasando de 3 horas y 19 minutos a 3 horas y 6 minutos en esta publicación, lo que significa 13 minutos diarios menos”, explica el informe.

El feminismo ha tomado cada vez más fuerza y su propósito por la lucha de los derechos de las mujeres ha obtenido más apoyo en la actualidad.
El feminismo ha tomado cada vez más fuerza y su propósito por la lucha de los derechos de las mujeres ha obtenido más apoyo en la actualidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido a que el ecosistema digital se ha convertido en un elemento significativo para la actualidad, en el 2023 ONU mujeres hace un llamado especial a todos los gobiernos a trabajar por la igual de derechos y de condiciones para mujeres y hombres:

“Desde los albores de la computación a la era actual de realidad virtual e inteligencia artificial, las mujeres han hecho incalculables contribuciones al mundo digital, que está cada vez más presente en nuestra vida. Los suyos han sido logros contra todo pronóstico, en un campo en el que nunca han sido bienvenidas ni valoradas.“

Hoy, la persistencia de la brecha de género en el acceso digital impide a las mujeres disfrutar plenamente del potencial de la tecnología. Su infrarrepresentación profesional y académica en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (science, technology, engineering, math, STEM) sigue siendo un importante obstáculo para su participación en la gobernanza y el diseño de la tecnología. Y la omnipresente amenaza de la violencia de género en línea —combinada con la falta de amparo legal— las obliga demasiado a menudo a abandonar los espacios digitales que ocupan.

En este Día Internacional de la Mujer, hacemos un llamamiento a los gobiernos, a los movimientos activistas y al sector privado para acelerar sus esfuerzos por conseguir un mundo digital más seguro, más inclusivo y más equitativo. En un momento en el que nos enfrentamos a múltiples crisis globales, tenemos la posibilidad de crear un futuro mejor, no solo para las mujeres y las niñas, sino para toda la humanidad y toda la vida en la Tierra”.

Más de Arcadia

Película ‘Lactar’, dirigida por Harold Trompetero.

‘Lactar’, la nueva película de Harold Trompetero: de qué trata, reparto y fecha de estreno

Stephen King y Jason Statham.

Stephen King se rinde ante el nuevo thriller de acción y suspenso protagonizado por Jason Statham: “Es el antídoto perfecto”

En esta ilustración fotográfica, la aplicación Netflix que se ve en la pantalla de un teléfono inteligente.

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

Mi dulce niña, serie de Netflix

La miniserie de Netflix que arrasa con más de 80 millones de vistas y se puede maratonear en pocas horas

Nacida en Medellín en 1976, Isabel Botero es una tejedora de historias que comenzó soñando con el cine. Su formación como guionista en Barcelona se siente en cada plano narrativo.

‘La envidia’, de Isabel Botero: Radiografía de una pasión sombría

Las predicciones Arcadia 2026.

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Super Mario Galaxy: la película

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

el homenaje sensorial al rock latinoamericano en el Planetario

Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

Galy Galiano de despedirá de los escenarios luego de una gira de conciertos en Colombia.

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

Noticias Destacadas