El 19 Festival de Libros para Niños y Jóvenes en Bogotá: un encuentro de reflexión local y regional

Del 26 al 31 de octubre, regresa el Festival de Libros para Niños y Jóvenes en su 19 edición. El Festival tendrá como eje central el Seminario de Libros para Niños y Jóvenes, que del 27 al 30 de octubre se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de Colombia, el Instituto de Cultura Brasil Colombia (IBRACO) y en cuatro librerías de Bogotá: Librería María Mercedes Carranza (FCE); Espantapájaros; Ficciones – bar de libros y Casa Tomada – libros y café.

Este espacio reunirá a libreros, editores, mediadores, bibliotecarios y docentes de diferentes municipios del país, quienes enriquecerán las discusiones sobre reflexiones como: ¿leen los bebés, leen las mamás o leen las maestras?, ¿cómo pensar los libros informativos que recibimos de otras latitudes desde nuestros territorios? y ¿cómo leer y ofrecer a los niños y jóvenes libros sobre los temas difíciles?

Yolanda Reyes (1959, Bucaramanga). | Foto: Juan Carlos Sierra

Entre los participantes del Seminario se destacan reconocidas figuras de la literatura infantil y juvenil colombiana, como Yolanda Reyes, escritora y directora del proyecto Espantapájaros; Ivar Da Coll, autor e ilustrador nominado al Premio Hans Christian Andersen; María Osorio Caminata, editora y referente de la edición de libros para niños y jóvenes en América Latina; Javier Cajiao, escritor y pedagogo; Zully Pardo, Consultora editorial, investigadora y docente universitaria y Silvia Castrillón, bibliotecóloga, editora y creadora de políticas e instituciones dedicadas al fomento de lectura en Colombia como Asolectura, ACLIJ, Fundalectura, entre otras.

El Seminario también contará con la participación del invitado internacional Volnei Canônica, escritor, especialista en literatura infantil y juvenil, y presidente del Instituto de Lectura Quindim de Brasil.

Un espacio para el encuentro

Gracias a la articulación con la Biblioteca Nacional de Colombia, el seminario contará con la participación de once bibliotecarios y mediadores de lectura de bibliotecas municipales, rurales e itinerantes de lugares como Herveo (Tolima), Valle del Guamuez (Putumayo) y El Juncal y Palermo (Huila). También asistirán quince líderes de clubes de lectura de diferentes partes del país, invitados por Fundalectura.

Como una forma de fortalecer los lazos entre libreros de Bogotá y de distintas regiones del país, el seminario se consolida como un espacio de diálogo, reflexión y encuentro en torno a los libros para niños y jóvenes, desde las diversas miradas y experiencias de actores de todo el país.

En esta edición participarán cinco libreros representantes de las librerías Nido Ala de Colibrí (Ibagué), Camino a Casa (Pasto), El Licenciado (Medellín), Tinto y Tinta (Apartadó) y Libro Tinto (Montería).

Librerías itinerantes por la capital

El Festival contará con dos librerías itinerantes en Bogotá. Cooltivo Libros estará presente el 25 de octubre en la Cinemateca al Parque, y el 26 de octubre en el pícnic literario Chumba la cachumba, organizados por Idartes, ambos días en el Parque Villa Mayor.

Por su parte, Babel Libros estará presente durante todo el Festival en las instalaciones del Instituto de Cultura Brasil Colombia (IBRACO) (Calle 19 n.º 2A-49, sede centro), con una cuidada selección de libros para niños y jóvenes, títulos en portugués y una muestra especial dedicada a Marina Colasanti, autora homenajeada del Seminario 2025.

Babel Libros

Adicionalmente, el Festival ha invitado a las librerías del país a preparar exhibiciones dedicadas a los libros para niños y jóvenes con énfasis en autores e ilustradores colombianos, e integrar sus actividades del mes al marco del Festival, como una forma de fortalecer el vínculo entre librerías, editoriales y lectores.

De esta manera, octubre se consolida como el mes de los libros para niños y jóvenes, destacando los diálogos con diversos expertos locales y nacionales, entre ellos mediadores de lectura, bibliotecarios, docentes, editores y autores, en espacios naturales de circulación, promoción y mediación como las librerías.