Este es el salmo para pedir por la salud de un familiar enfermo

Las enfermedades en una persona pueden llegar sin previo aviso, y en la mayoría de las situaciones no solo la persona que experimenta la afección se ve perjudicada, sino además el entorno familiar, volviéndose una experiencia extremadamente estresante y aterradora .

Salmo para pedir ayuda en una situación difícil de salud

A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro.