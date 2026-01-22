Se sabe que Colombia, a pesar de todo (precios altos, niveles de alcance de la educación por debajo de los aceptables), es un país lector, por lo cual se hace de interés qué está leyendo la mayoría de las personas.

En ese sentido, la Cámara Colombiana del Libro dio a conocer el listado de los libros más vendidos en Colombia durante 2025, elaborado a partir de información recopilada mediante un sistema confiable de medición de ventas en los principales puntos de comercialización del país. Este servicio es operado por Nielsen BookScan, firma especializada que realiza este seguimiento en cinco continentes.

La información proviene de los puntos de pago de un conjunto amplio y representativo de librerías y grandes superficies que concentra una parte significativa del total de las ventas de libros impresos en Colombia.

En esta ocasión se presentan los diez títulos más vendidos en tres categorías: ficción para adultos, no ficción para adultos y literatura infantil y juvenil. Esta clasificación corresponde a los estándares internacionales utilizados para la identificación de categorías de publicaciones en los principales mercados editoriales del mundo.

Estos son los tres listados de los libros más vendidos en 2025.

Ficción - adultos

El último secreto - Dan Brown

'El último secreto', de Dan Brown, sigue de cerca la resolución de otro gran misterio por parte del célebre profesor de simbología, Robert Langdon. Foto: Planeta

La vegetariana - Han Kang

Situada en Corea del Sur, 'La vegetariana' es la historia de una metamorfosis radical y un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia humanas. Galardonada con el Premio Booker Internacional, esta bella y perturbadora novela catapultó internacionalmente a la que es una de las voces más interesantes y provocadoras de la literatura asiática contemporánea. Foto: Penguin Random House

Vírgenes y toxicómanos - Mario Mendoza

'Vírgenes y toxicómanos', Mario Mendoza Foto: Editorial Planeta

Mi nombre es Emilia del Valle - Isabel Allende

La escritora chilena Isabel Allende presentó a nivel mundial su nueva novela “Mi nombre es Emilia del Valle” Foto: Penguin Random House

Los nombres de Feliza - Juan Gabriel Vásquez

Los nombres de Feliza de Juan Gabriel Vásquez. Foto: Alfaguara

El loco de Dios en el fin del mundo - Javier Cercas

Cadáver exquisito - Agustina Bazterrica

La paciente silenciosa - Alex Michaelides

Cien años de soledad (edición aniversaria) - Gabriel García Márquez

Gravity Falls. Diario 3 - Disney

No ficción - adultos

Cómo mandar a la mierda de forma educada - Alba Cardalda

Hábitos atómicos: un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos - James Clear

Cómo hacer que te pasen cosas buenas - Marian Rojas Estapé

El poder del ahora - Eckhart Tolle

La psicología del dinero: 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad - Morgan Housel

Conferencia Marian Rojas-Estapé en el Movistar Arena de Bogotá el 22 de octubre de 2025 Foto: SEMANA

El hombre en busca de sentido - Viktor Emil Frankl

Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados - Mark Wolynn

Recupera tu mente, reconquista tu vida - Marian Rojas Estapé

Mujeres a través de la historia - Diana Uribe

Cómo ganar amigos e influir sobre las personas - Dale Carnegie

Infantil y juvenil

Terapia para llevar. 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día - Ana Pérez

Querida yo: tenemos que hablar. Conócete y sé feliz contigo -Elizabeth Clapés

Alas de Ónix (Empíreo 3) - Rebecca Yarros

Los juegos del hambre 5. Amanecer en la cosecha - Suzanne Collins

Alas de sangre - Rebecca Yarros

'Alas de hierro', de Rebecca Yarros, un fenómeno arrollador en ventas. Foto: Editorial Planeta

Abraza a la niña que fuiste - Marta Segrelles Fernández

Boss - Eva Pérez Muñoz

Nadie tiene que saberlo excepto tú. El libro para sanar tu corazón - Madame G. Rouge

El corazón del rey (Saga Rey III) - Karine Bernal Lobo

Alas de hierro (Empíreo 2) - Rebecca Yarros