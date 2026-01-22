Se sabe que Colombia, a pesar de todo (precios altos, niveles de alcance de la educación por debajo de los aceptables), es un país lector, por lo cual se hace de interés qué está leyendo la mayoría de las personas.
En ese sentido, la Cámara Colombiana del Libro dio a conocer el listado de los libros más vendidos en Colombia durante 2025, elaborado a partir de información recopilada mediante un sistema confiable de medición de ventas en los principales puntos de comercialización del país. Este servicio es operado por Nielsen BookScan, firma especializada que realiza este seguimiento en cinco continentes.
La información proviene de los puntos de pago de un conjunto amplio y representativo de librerías y grandes superficies que concentra una parte significativa del total de las ventas de libros impresos en Colombia.
En esta ocasión se presentan los diez títulos más vendidos en tres categorías: ficción para adultos, no ficción para adultos y literatura infantil y juvenil. Esta clasificación corresponde a los estándares internacionales utilizados para la identificación de categorías de publicaciones en los principales mercados editoriales del mundo.
Estos son los tres listados de los libros más vendidos en 2025.
Ficción - adultos
El último secreto - Dan Brown
La vegetariana - Han Kang
Vírgenes y toxicómanos - Mario Mendoza
Mi nombre es Emilia del Valle - Isabel Allende
Los nombres de Feliza - Juan Gabriel Vásquez
El loco de Dios en el fin del mundo - Javier Cercas
Cadáver exquisito - Agustina Bazterrica
La paciente silenciosa - Alex Michaelides
Cien años de soledad (edición aniversaria) - Gabriel García Márquez
Gravity Falls. Diario 3 - Disney
No ficción - adultos
Cómo mandar a la mierda de forma educada - Alba Cardalda
Hábitos atómicos: un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos - James Clear
Cómo hacer que te pasen cosas buenas - Marian Rojas Estapé
El poder del ahora - Eckhart Tolle
La psicología del dinero: 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad - Morgan Housel
El hombre en busca de sentido - Viktor Emil Frankl
Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados - Mark Wolynn
Recupera tu mente, reconquista tu vida - Marian Rojas Estapé
Mujeres a través de la historia - Diana Uribe
Cómo ganar amigos e influir sobre las personas - Dale Carnegie
Infantil y juvenil
Terapia para llevar. 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día - Ana Pérez
Querida yo: tenemos que hablar. Conócete y sé feliz contigo -Elizabeth Clapés
Alas de Ónix (Empíreo 3) - Rebecca Yarros
Los juegos del hambre 5. Amanecer en la cosecha - Suzanne Collins
Alas de sangre - Rebecca Yarros
Abraza a la niña que fuiste - Marta Segrelles Fernández
Boss - Eva Pérez Muñoz
Nadie tiene que saberlo excepto tú. El libro para sanar tu corazón - Madame G. Rouge
El corazón del rey (Saga Rey III) - Karine Bernal Lobo
Alas de hierro (Empíreo 2) - Rebecca Yarros