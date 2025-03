Festival Estéreo Picnic 2025: artistas del primer día, movilidad y todo lo que debe saber para el arranque del evento

A unas pocas horas de esta celebración, Bogotá ya está lista para el festejo de cuatro días, donde habrá cierres y cambios en la movilidad. La administración distrital manejó sus estrategias para no perjudicar el transporte y así garantizar también la seguridad de los asistentes.

¿Qué se puede llevar al Festival Estéreo Picnic 2025?

En cuanto a lo que no se acepta: morrales grandes, camisetas de equipos de fútbol, sombrillas, cámaras profesionales, cigarrillos o vapeadores, walkie-talkies , armas o cuchillos, instrumentos musicales, sillas plegables, alimentos o bebidas, mascotas, drogas o narcóticos, artículos inflables y drones.

Artistas que se presentarán el jueves 27 de marzo de 2025

Shawn Mendes, Alanis Morissette, Benson Boone, Foster the People, Zedd, Tate Mcrae, The Marías, Teddy Swins, Kavinsky, Blond:ish, Artemas, Arde Bogotá, Armenia, Jaze, Raquel, Balthvs, Kei Linch, Clubz, Miel, Matta, Ángel Dumile, Jimeno, Tesh, Cato Anaya, Twenty Six.