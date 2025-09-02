Los aclamados artistas puertorriqueños Guaynaa y Farruko lanzaron el sencillo Hasta el sol de hoy, un vibrante cover que rinde homenaje a la icónica canción originalmente interpretada por Edgar Joel y Anthony Colón.

La canción, que marca un hito en la nueva etapa de corte tropical de Guaynaa, ya está disponible en las principales plataformas, incluyendo Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud y Amazon Music.

Hasta el sol de hoy es una fusión de géneros, anclada en el latin salsa, que promete cautivar a los amantes de la música con su ritmo contagioso y su profundo respeto por el material original.

Guaynaa ha elegido la legendaria pieza como parte de una serie de homenajes a los grandes clásicos del género tropical, para honrar y mantener viva la esencia de obras icónicas.

Se trata de una transición única del reguetón a la salsa, en la que el artista demuestra su dominio de cualquier género.

“Es más que un cover; es una celebración de la música que nos ha marcado y una oportunidad para reintroducir un clásico a nuevas generaciones, siempre con el mayor respeto por la obra y el talento de Edgar Joel”, afirmó Guaynaa sobre el lanzamiento.

El artista se mostró feliz por la colaboración de Farruko y porque los reguetoneros se atrevan a hacer salsa con él y disfruten ese género.

La colaboración entre Guaynaa y Farruko surgió de un encuentro espontáneo, en el que ambos artistas compartían sus nuevas propuestas musicales.

En ese momento, Farruko se sintió atraído por la esencia de la canción y la visión de Guaynaa, decidiendo aportar su inconfundible estilo al proyecto.

Con Hasta el sol de hoy, el artista demuestra su versatilidad y su compromiso con la riqueza cultural de la música latina.

Guaynaa también anunció recientemente un concierto muy especial en Puerto Rico, en el Coca Cola Music Hall, el próximo 12 de octubre, donde presentará un nuevo formato que refleja su renovada imagen y reinvención artística. Además, incluirá una serie de homenajes y covers a grandes referentes de la salsa.

A través de sus redes sociales, Guaynaa se encargó de hacer su propia promoción de la canción y dedicó dos publicaciones en donde mostró partes de la grabación de la misma con Farruko.

“Hasta el sol de hoy con mi hermano @farruko disponible ya!! Gracias Farru por meterle a la salsa, y por llevarle este clásico a las nuevas generaciones", dice el primer post, que es un video con el cantante de reguetón.