Héctor Abad Faciolince lanza ‘Ahora y en la hora’, una desgarradora crónica sobre la invasión en Ucrania: “Si yo hubiera muerto, ella estaría hablando por mí”

H.A.F.: Bueno, el conflicto colombiano es un conflicto interno, no es un conflicto de fronteras, a nosotros no nos invadió un país más poderoso, no nos invadió Brasil, que tiene un ejército más grande, o México, o Estados Unidos, lo nuestro antes era una especie de guerra civil, con el acuerdo de paz con las FARC, se ha convertido más en una guerra entre distintos carteles y facciones de bandas armadas, casi siempre ligadas a la delincuencia, al contrabando o al narcotráfico.

La vida no se suspende, pero cuanto más se acerca uno al frente de guerra, ve los peores estragos: los hospitales destruidos, las escuelas destrozadas, los puentes volados, tanques, carros, ambulancias calcinadas en las carreteras , ve bosques destrozados por la metralla, ve edificios caídos en los que vivía gente, ve muchísimos soldados, por supuesto, pero también muchos civiles. Es como si en Colombia se hubieran ido de aquí 25 millones de personas. Ucrania es un país muchas veces sin luz y sin agua porque los rusos atacan la infraestructura energética y las presas de agua, es un país donde los niños también salieron, probablemente con sus madres, a refugiarse en países más seguros. Pero es un país muy valiente que no se quiere entregar, que lucha por la independencia, que lucha por los principios que los países que disfrutamos de cierto grado de democracia defendemos, un país que quiere parecerse a la Unión Europea y no quiere formar parte de la Federación Rusa.

H.A.F.: No es que me haya quedado por fuera un detalle, por fuera me quedó medio libro. Yo escribí otro medio libro, que era de ficción, y que ocurría en la frontera entre Egipto y Gaza, y que tenía que ver con un viejo que trata de contrabandear comida a Gaza, porque allá la gente se está muriendo de hambre. Yo he estado en Israel y he estado en Egipto, no he estado nunca en Gaza, y no recientemente sino hace muchos años en Egipto y en Israel, y no tenía esa experiencia directa.