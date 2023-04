La cautivante película finlandesa ‘Cría Siniestra’ abre Eurocine 2023: hablamos con su directora Hannah Bergholm

Desde el 4 de mayo regresa a Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Bucaramanga y, por un día, San José del Guaviare el Festival Eurocine. En 2023, el evento se enfoca en el séptimo arte finlandés –pero no se queda ahí– con una selección de 38 largometrajes y tres cortometrajes, que, en palabras de su directora Theresa Hoppe, es diferente, alternativa y cubre muchos intereses distintos.

Considerando que el tema central del festival es la eclosión, resulta lógica la escogencia de su película de apertura, Cría siniestra, de Hanna Bergholm, una producción que incomoda como incomodan las presiones familiares y sociales, y que se sirve de una metáfora visual basada en un huevo para poner el foco en las superficies perfectas en apariencia (que las redes sociales replican tanto), aunque ocultan fuertes turbulencias. Antes de tomar su vuelo a Colombia, donde asistirá a la inauguración del festival, la directora finlandesa habló con SEMANA. Esto dijo.

Cuando Hanna Bergholm presentó la película en su pequeño pueblo de origen, la gente “casi reacciona”, y eso es mucho decir. Allá, dice, expresar sentimientos es casi humillarse. - Foto: EUROCINE

'Pahanhautoja' en finlandés, 'Cria Siniestra' en español. - Foto: EUROCINE

SEMANA: ¿Qué le significa abrir este Eurocine con su película?

Hanna Bergholm: Es un gran honor y me significa mucho, porque la gente ha sido muy generosa, desde el hecho de contactarme y decirme lo mucho que les gustó la película, y lo mucho que les interesaba presentarla. Me honra muchísimo.

SEMANA: ¿Qué une a ‘Cría siniestra’ con sus anteriores producciones y qué la separa?

H.B.: Hice cortometrajes y dirigí series para niños. Y en casi todas mis producciones, exceptuando las hechas para niños, hay un elemento sutil de horror y de fantasía. Y he dirigido a muchos niños en mi camino, me gusta mucho trabajar con ellos. Es fascinante contar historias desde sus puntos de vista. Cuando eres niño, experimentas las cosas por primera vez…

SEMANA: Una niña que mucho calla se vuelve dos. ¿De dónde surge esta historia?

H.B.: Todo comenzó en 2014, cuando el guionista Ilja Rautsi me compartió una idea de una frase que le rondaba la cabeza: un niño eclosiona un doble de un huevo. Es lo que tenía y me preguntó si me interesaba. Le dije que sí, pero sugerí que la protagonista fuera una niña, porque en las películas necesitamos ver más historias sobre mujeres y niñas. Yo siempre he amado el cine, pero algo falta, la perspectiva femenina de las historias. Empezamos juntos a desarrollar la historia, y pensé sobre esta persona que eclosiona un huevo y todo un tema de maternidad. En lo que al huevo respecta, me gustaba utilizar esa idea de una superficie perfecta que esconde muchas cosas debajo. Es la historia de un personaje que oculta sus emociones internas o algunos lados de su personalidad. Y todo nació de una frase.

" En lo que al huevo respecta, me gustaba utilizar esa idea de una superficie perfecta que esconde muchas cosas debajo. Es la historia de un personaje que oculta sus emociones internas o algunos lados de su personalidad. "

SEMANA: ¿Por qué contarla desde el elemento del horror?

H.B.: La narración evolucionó, se volvió la de una niña que no es realmente amada como es, y ese hecho nos pareció horripilante. La historia nos dijo que quería ser una historia de horror. Aun así, para nosotros también es importante no enfocarnos en el susto de la audiencia. Queremos contar un drama, una historia con elementos de horror.

" La narración evolucionó, se volvió la de una niña que no es realmente amada como es, y ese hecho nos pareció horripilante "

Tijna y Sophia, hija y madre llevan una relación compleja en 'Cría Siniestra', de Hannah Bergholm. - Foto: EUROCINE

SEMANA: Háblenos de esos colores de la película, tan transgredidos por un ave negra, y sobre cómo marca eso el tono de su narración.

H.B.: Cuando definimos nuestro tono, me enfoqué en esta idea de la “perfección”, y me metí a Google y busqué muchos vlogs y publicaciones de estas influencers en redes, y en muchos casos di con mundos marcados totalmente por una paleta de colores pastel. Y me hizo pensar en lo terrible que sería vivir en un ambiente tan controlado, en el que hasta todo el color corresponde y no hay lugar para el error. De ahí nació ese mundo visual de colores pastel, con muchos elementos que se pueden considerar adorables o femeninos, rosas (hay tantas rosas que es demasiado). Y también añadimos la sensación perturbadora con detalles, como que en el patio no escuchamos pájaros, no vemos a más gente en esa calle. Quería reforzar el punto de vista de Tinja, esta niña que siente que no tiene otra vida, excepto la de su familia y la del mundo de la gimnasia, en la que su madre la quiere triunfadora.

SEMANA: La madre (Sophia Heikkilä) es un personaje fuerte, no teme establecer su voluntad, no teme crear zanjas entre amigas.

H.B.: Se puede pensar que es horrible, pero también siento lástima por ella. Porque trata de llenar algún vacío, de sentir algo de felicidad como puede. Y, sí, también está desesperada por ese cariño de sus seguidores. Y no podemos descartar que, a su vez, ella pudo vivir una infancia bastante triste. Debajo de esa perfección y ese egoísmo y esas exigencias, hay, creo, un odio hacia sí misma y lo trata de ocultar. Así la analizo.

" Cuando definimos nuestro tono, me enfoqué en esta idea de la “perfección”, y me metí a Google y busqué muchos vlogs y publicaciones de estas influencers en redes, y en muchos casos di con mundos marcados totalmente por una paleta de colores pastel. Y me hizo pensar en lo terrible que sería vivir en un ambiente tan controlado, en el que hasta todo el color corresponde y no hay lugar para el error "

SEMANA: El papel clave viene de Siiri Solalinna como Tinja, una niña con la cual se vive esta angustiante multiplicación. ¿Cómo la encontró y cómo logró tal interpretación?

H.B.: Todo empezó con un proceso de casting enorme, de más de medio año, en el que vimos a 1.200 chicas por toda Finlandia. El papel era muy exigente, tenía, además, que interpretar dos lados de sí misma, a Tinja y a su doble “retorcida”. Y encontramos a Siiri, que venía de cumplir 12 años y jamás había actuado. Y fue tan naturalmente talentosa, tan maravillosa en lanzarse a estas emociones. Tuvimos un periodo largo de ensayos con ella y con todos los demás actores, y para mí era esencial que ella se sintiera segura, que podía gritar, hacer el ridículo que quisiera en frente de estos actores profesionales. Así que, básicamente, lo primero que hicimos, incluida yo, fue arrastrarnos por el piso, como si fuéramos monstruos, haciendo gestos locos y el ridículo. Así rompimos el hielo.

SEMANA: ¿La química entre madre e hija tuvo algún énfasis especial?

H.B.: Para mí era importante que Siiri y Sophia tuvieran una buena relación en la vida real, que Siiri supiera que solo se trataba de actuación. Durante el rodaje, la verdad, fue muy sencillo trabajar con ellas.

'Cría Siniestra' de Hannah Bergholm. - Foto: EUROCINE

SEMANA: Una cinta así viene con muchos retos, háblenos de los más complejos..

H.B.: Con los actores fue muy fácil. Incluso con Siiri, cuyo personaje tiene que llorar mucho, y no sabía cómo hacerlo. Le dijimos que no había problema, que teníamos maneras de ayudarla, con “goticas” de menta, pero ella prefirió intentarlo por su cuenta. Y se concentró en llorar, y lo logró. Y en las escenas así, le daba su momento para que lo hiciera suceder.

SEMANA: Hay una visión interesante de los hombres aquí, no empoderados, igual de cómplices, poco patriarcales si se quiere...

H.B.: En esta historia sobre la superficie perfecta, es la madre la que trata de mantener las apariencias perfectas. Por eso es este personaje influencer, que trata de sacar algo de alegría proyectando su vida al mundo como perfecta y feliz, con marido, hija e hijo. Quizá, así espera recibir algo de amor de sus seguidores anónimos. Y en ese desarrollo, escribiendo la historia, pensamos en cómo sería el marido. Y terminó siendo el tipo de persona que también trata de mantener una superficie, pero desde el miedo de enfrentar problemas. Para él, todo es evitar problemas, y en el fin él es tan culpable de los problemas de la niña como la madre, porque no asume ninguna responsabilidad.

SEMANA: Les habla mucho a los tiempos actuales y al tema de manufacturar la alegría de las personas en redes.

H.B.: Esta madre quiere proyectar su perfección, y la manera de mantener las apariencias de este tiempo son las redes sociales. Y todos lo hacemos, de una u otra manera, tratando de tomar la mejor foto nuestra o de nuestra vida para compartirla, para ojalá recibir likes. Y eso lo quería mostrar, pero, al tiempo, desde el punto de vista del estilo, traté de hacer esta película intemporal. Sí tiene computadores portátiles, un selfie stick y un celular, pero no hay más referencias o logos.

" Esta madre quiere proyectar su perfección, y la manera de mantener las apariencias de este tiempo son las redes sociales. Y todos lo hacemos, de una u otra manera, tratando de tomar la mejor foto nuestra o de nuestra vida para compartirla, para ojalá recibir likes "

SEMANA: Mencionó la criatura, otra presencia esencial. ¿Cómo la construyó?

H.B.: Para esos efectos, tuve la fortuna de poder contactar a ídolos míos. No quería que fuera digital, necesitaba que tuviera una presencia física. Por eso, necesitábamos una criatura animatrónica, como E.T., y como las utiliza David Cronenberg. En ese punto, necesitaba a la mejor persona posible. Le pregunté a Google y me dijo que el mejor diseñador animatrónico era Gustav Hoegen, quien ha hecho trabajos para Star Wars, Alien, Jurassic World y más producciones. Y él se emocionó de formar parte. En lo que a maquillaje respecta, muy importante también, reclutamos a Conor O’Sullivan, dos veces nominado al premio Óscar (The Dark Knight, Saving Private Ryan, Game of Thrones). Y fue genial trabajar con ellos, porque he admirado su trabajo por mucho tiempo.

SEMANA: ¿Qué influencias la hicieron amar el cine?

H.B.: Creciendo vi mucho cine clásico, cine arte, de todas partes del mundo. El maestro Akira Kurosawa, director de Los siete samuráis (1954) y otras joyas, Luchino Visconti, que dirigió El leopardo (1963) y más. Y Chaplin, y Hitchcock... Vertigo (1958) fue muy importante para mí.

SEMANA: Cuéntenos sobre otras reacciones distintas que se ha encontrado a su película que la hayan sorprendido.

H.B.: Viví dos experiencias diferentes con respecto a ese tema. Una de mis favoritas tuvo lugar en el Fantasy Film Festival de Francia, donde ganamos el Grand Prix. Allá se vio en una sala gigante llena de gente y la vivieron, rieron, lloraron y gritaron. La otra fue en mi pequeño pueblo, en Finlandia, y la vimos en un teatro chiquito, con una audiencia finlandesa, famosa por no expresar sus emociones, especialmente en los pueblos pequeños. Y fue totalmente en silencio, y luego. Al final, la gente comentaba: “Oh, que susto, qué tensión. ¡Casi reacciono! Pero, por fortuna, me controlé, ¡no me humillé!”.

" En el Festival de cine de Sitges, tuve un encuentro con Robert Englund, Ferry Kruger en “Pesadilla sin fin”, quien pidió conocerme. Y me dijo que la mía había sido su película favorita del año. Y quedé impactada: “Estoy conociendo a mi amigo imaginario, ¡esto es demasiado! "

Además, en el Festival de cine de Sitges, tuve un encuentro con Robert Englund, quien interpretó a Freddy Kruger en Pesadilla sin fin. Y él era un personaje que ni siquiera había visto en la película, y que de niña, solo con ver el poster, me daba tremendo susto. Pensaba que tal personaje podía habitar mi armario, mi guardarropa. Y así se volvió un poco un amigo imaginario. Esto inspiró en una medida a la criatura de Cría siniestra. Y en Sitges, Robert pidió conocerme, y me dijo que la mía había sido su película favorita del año. Y quedé impactada: “Estoy conociendo a mi amigo imaginario, ¡esto es demasiado!”.

*CONSULTE TODA LA PROGRAMACIÓNDE PROYECCIONES Y ACTIVIDADES AQUÍ.

En la charla magistral con Hanna Bergholm, directora de ‘Cría siniestra’, llamada ‘Making Of The Film Hatching', dará a conocer detalles de cómo se realizó esta película. El evento se llevará a cabo en Bogotá el jueves 4 de mayo, de 4:00 a 6:00 p.m. en la Sala de exposiciones del Edificio Gerardo Arango, Facultad de Artes de la Universidad Javeriana (Calle 40B # 5 – 37). Entrada libre, con inscripción previa (cupos limitados). El evento será en idioma inglés con traducción simultánea. - Foto: EUROCINE

La palabra eclosión proviene del francés éclosion, que en español significa “salir del cascarón”. Un término que traduce “salir de lo cerrado”. La palabra eclosión marca el fin de un proceso y el inicio de otra etapa: en botánica se refiere al momento en el que los pétalos que forman el capullo de una flor se separan, se abren. En términos culturales se habla de eclosión cuando un movimiento o idea experimenta una rápida expansión social. - Foto: EUROCINE

Secciones del festival

Son seis las secciones de Eurocine 2023: Sección Oficial con películas recientes y destacadas del continente, En Foco: Eclosiones tiene películas que serán punto de reflexión e inflexión de temas como la emancipación y las transformaciones humanas, la lucha por la igualdad, entre otros; Arte y Cine ofrece filmes experimentales o que tienen una relación directa con lo artístico; Eurocine en cortos da protagonismo a temas como el cambio climático, el medio ambiente, la inclusión y la exclusión; Eurocine comunitario ofrece proyecciones gratuitas en salas no convencionales como centros de reclusión, bibliotecas públicas, casas de la cultura y universidades; y Una ventana a Ucrania, compuesta por una serie de actividades y películas que buscan sensibilizar sobre la guerra en Ucrania, sus consecuencias negativas para Europa y el mundo, y apoyar cineastas y artistas ucranianos.

Algunas películas recomendadas...

Ensilumi (Cualquier Día). Finlandia. Sección Oficial Eurocine 2023. Un drama que obtuvo mención especial en el Palm Springs International Film Festival 2022 y en el Berlin International Film Festival 2021 como Mejor película Generation Kplus.

Sonne (Sol), Austria. Drama. Sección Oficial Eurocine 2023. Nominaciones en el Berlin International Film Festival 2022: GWFF Best Feature Award y Mejor dirección, y en el European Film Awards 2022.

‘Sonne’ (Sol), Austria. Drama. Sección Oficial Eurocine 2023. Nominaciones en el Berlin International Film Festival 2022: GWFF Best Feature Award y Mejor dirección, y en el European Film Awards 2022. - Foto: EUROCINE

Teddy, Francia. Un filme de terror, dirigido a público joven, nominado en el Fantasy Filmfest 2021 como Mejor película.

‘Teddy’, Francia. Un filme de terror, dirigido a público joven, nominado en el Fantasy Filmfest 2021 como Mejor película. - Foto: EUROCINE

Kobieta na Dachu (Mujer en el techo), Polonia. Drama. Nominada en el Tribeca Film Festival a Mejor interpretación internacional y Mejor largometraje internacional de ficción.

‘Kobieta na Dachu’ (Mujer en el techo), Polonia. Drama. Nominada en el Tribeca Film Festival a Mejor interpretación internacional y Mejor largometraje internacional de ficción. - Foto: EUROCINE

Os demónios do meu avô (Los demonios de barro), Portugal. Una película animada que recibió seis premios en el CinEuphoria Award 2023, entre ellos a Mejor director y Mejor película; y fue nominada al Goya Awards 2023 como Mejor película.

Miss Viborg (Señorita Viborg), Dinamarca. Una comedia sobre la inesperada amistad entre una exreina de 61 años y una adolescente rebelde de 17 años. Recibió el Premio especial del jurado en el Monte-Carlo Comedy Film Festival.

La mif (La Fam), Suiza. Drama. Sección Oficial Eurocine 2023. Nominada en el Berlin International Film Festival 2021: Grand Prix Generation 14 Plus.

‘La mif’ (La Fam), Suiza. Drama; ‘Miss Viborg’ (Señorita Viborg), Dinamarca. Comedia; ‘Os demónios do meu avô’ (Los demonios de barro), Portugal. Animación. - Foto: EUROCINE

Palabra de la directora de Eurocine: Theresa Hoppe

“En la pandemia mucho se habló de ‘reinventarnos’. En 2023, estamos despertando en el futuro: eso que parecía lejano pero ya está aquí. Es el año de observar las transformaciones que se dieron, o no; es el momento de salir y brotar. Una oportunidad para preguntarnos: finalmente, ¿qué nació?, ¿qué criaturas somos ahora?, ¿qué conflictos superamos y cuál fue nuestro arco de transformación?”.