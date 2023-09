La poderosa oración para pedir por un hijo rebelde

Oración por los hijos rebeldes

Señor, hoy te ruego que me ayudes a mí a saber orientar a mi hijo, que yo pueda ser firme en las resoluciones acordadas. Señor, ayúdame a estar atenta para aprender a escuchar a mi hijo, a comprenderlo, a no imponerle mis exigencias y sobre todo a ser un modelo con mi propio ejemplo.

Te ruego que me ayudes a mantener la calma en medio de estas tormentas que es tener un hijo tan difícil de manejar. Sé que con tu ayuda puedo hacerlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy te quiero pedir perdón por mis faltas cometidas porque reconozco que también he fallado.