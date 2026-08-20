Nueve décadas de música: la Orquesta Sinfónica Nacional celebra 90 años con una gala histórica en el Teatro Colón

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) conmemora 90 años de historia con un concierto de gala este viernes 21 de agosto de 2026 a las 7:30 p. m. en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes. La presentación propone un recorrido musical dividido en dos partes: una primera etapa dedicada al repertorio lírico internacional y un segundo bloque centrado en la creación colombiana y en el patrimonio sinfónico europeo.

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Un recorrido por la ópera y la lírica universal

La velada comenzará con una selección de arias, duetos y escenas emblemáticas del repertorio operístico bajo la dirección del director colombiano Luis Gabriel Biava. En el escenario participarán como solistas la mezzosoprano Andrea Niño y el barítono Laureano Quant.

El programa lírico abrirá con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, incluyendo pasajes de Las bodas de Fígaro, La clemenza di Tito y Così fan tutte. Posteriormente, se interpretarán las arias Vision fugitive de la ópera Hérodiade (Jules Massenet) y O ma lyre immortelle de Sapho (Charles Gounod).

la Orquesta Sinfónica Nacional celebra 90 años de trayectoria artística Foto: Caterine Alvarado

El segmento cerrará con dos fragmentos de Carmen, de Georges Bizet: la célebre Habanera (L’amour est un oiseau rebelle) y el Toreador (Votre toast).

Conexión con la tradición colombiana

La segunda parte del concierto estará orientada a la música sinfónica. La apertura de esta sección será la Fantasía sobre motivos colombianos, obra del compositor nacional Pedro Morales Pino.

A continuación, la orquesta interpretará la Sinfonía n.º 5 en Si bemol mayor, D. 485 de Franz Schubert y la Rapsodia rumana n.º 1, op. 11 en La mayor del rumano George Enescu. Estas dos últimas obras poseen un valor histórico para la institución, pues formaron parte de su primer trabajo discográfico en 1960.

Aquella producción fue realizada para el sello Philips en los estudios de Radio Sutatenza en Bogotá, bajo la dirección del maestro Olav Roots, en el marco de las conmemoraciones del sesquicentenario de la Independencia de Colombia.

La dirección artística del concierto conmemorativo estará a cargo de Luis Gabriel Biava, cuya participación conecta con la historia de la agrupación al ser hijo del maestro Luis Biava Sosa, quien fue director titular de la orquesta.

Director colombiano Luis Gabriel Biava Foto: OSNC

Biava cuenta con una trayectoria como director e intérprete, y cumple su decimonovena temporada al frente de la New Albany Symphony.

Desde su concierto debut el 17 de agosto de 1936 bajo la dirección del maestro Guillermo Espinosa, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha sumado cerca de 4.000 presentaciones.

A lo largo de nueve décadas, la institución ha marcado hitos en el país, como la interpretación del Himno Nacional en la inauguración de la televisión colombiana en 1954 y la primera transmisión de televisión fuera de estudios en 1958, con la Novena Sinfonía de Beethoven desde el Teatro Colón.

A pesar de atravesar reestructuraciones y procesos de liquidación en 1952 y 2002, la agrupación logró consolidar su continuidad institucional a partir de 2003 con la Asociación Nacional de Música Sinfónica. En años recientes, la Orquesta ha diversificado su oferta colaborando con artistas populares como Fonseca y el Grupo Niche, trabajos reconocidos con dos premios Latin Grammy.

Las entradas para la velada de aniversario están disponibles en los canales oficiales de TuBoleta y en la taquilla del Centro Nacional de las Artes.