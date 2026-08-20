Rhye, contemplativo y buscando la alegría, presenta nueva música y anuncia concierto en Bogotá

Por primera vez, el reconocido proyecto musical Rhye llegará a Colombia como parte de su nueva gira internacional Joy Tour. La presentación se realizará el próximo 28 de octubre de 2026 en Ace of Spades, escenario que recibirá una de las propuestas más refinadas, íntimas y cautivadoras de la música contemporánea.

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Liderado por Michael Milosh, Rhye irrumpió en la escena internacional en 2013 con el aclamado álbum Woman, una obra que redefinió el soul y el R&B alternativo gracias a su elegancia sonora, su atmósfera cinematográfica y una interpretación vocal inconfundible.

Desde entonces, el proyecto ha sido reconocido por la crítica especializada y ha construido una sólida audiencia internacional con una propuesta artística caracterizada por la sensibilidad, la sofisticación y una puesta en escena envolvente.

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Acompañado por un grupo de destacados multiinstrumentistas, Milosh transformó el proyecto en una experiencia en vivo que ha recorrido escenarios de todo el mundo. En 2018, Rhye lanzó su segundo álbum, Blood, descrito como “soul reservado, contenido y brillante”, por NPR Music. Un año después llegó Spirit, un proyecto centrado en el piano que celebra la sutil magia de los momentos apacibles e incluye colaboraciones con Ólafur Arnalds y Dan Wilson.

En 2021, Rhye inició una nueva era con Home, un álbum construido alrededor del hogar como punto de encuentro para la creatividad e impulsado por canciones como “Black Rain,” “Come in Closer” y “Beautiful.” Más tarde, en 2023, presentó Passing, la obra más personal de su carrera hasta ese momento: una conmovedora meditación sobre la pérdida y el poder de la música como mecanismo para atravesarla. Así pues, a lo largo de su carrera, el artista ha ampliado su universo musical explorando diferentes facetas emocionales sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los nombres más influyentes del dream pop, el soul y el R&B contemporáneo.

'JOY', el más reciente proyecto de Rhye, publicado en junio de 2026, se centra en la búsqueda de unión en medio de la adversidad a través del amor y la compasión. Foto: Olya Helga

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En 2026 inicia un nuevo capítulo con Joy, un álbum que transmite un mensaje de unión, esperanza y compasión, y que da nombre a la gira con la que recorrerá Norteamérica, Latinoamérica y Europa. La presentación en Bogotá, gestada por Gos Concerts, marcará el debut de Rhye en Colombia, ofreciendo al público la oportunidad de vivir por primera vez una experiencia sonora que ha cautivado escenarios alrededor del mundo.

Al hablar sobre el espíritu detrás de esta nueva etapa que vendrá a compartir a Bogotá, Milosh comentó: “En este momento, la alegría es lo que estoy buscando. Alegría en el estudio mientras grabo, alegría sobre el escenario cuando me presento y alegría en el proceso de liberar las emociones que atravieso en estas canciones, sacándolas del cuerpo y llevándolas al mundo”.

El repertorio incluirá las nuevas composiciones de Joy junto con canciones esenciales como “Open”, “The Fall”, “Taste”, “Song for You”, “Black Rain”, “Come in Closer” y “Beautiful”, interpretadas con la elegancia y profundidad que distinguen al proyecto.

Compartimos, vía YouTube, el más reciente sencillo del trabajo, “Summer Song”, una canción que captura la belleza efímera del verano a través de la idealización de un romance deslumbrante pero fugaz, intensificado por la atmósfera cálida y onírica de la temporada.

Promete ser una noche íntima y cinematográfica, por cuenta de una de las propuestas en vivo más esperadas del año en la región. Foto: gos Concerts

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*Boletería disponible en este enlace.