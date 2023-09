Salmo 59: para alejar las malas compañías

Lo fundamental es buscar la fortaleza y protección de Dios para no caer en los juegos de aquellos que buscan hacer daño . Para alejarlos de la vida y cerrarles la puerta, se puede decir este salmo que narra la vez que David buscó a Dios para liberarse de sus enemigos.

Salmo 59: Salmo para alejar las malas compañías

Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; ponme a salvo de los que contra mí se levantan.

3 Porque, he aquí, han puesto acechanza contra mi vida; se han juntado contra mí poderosos, no por transgresión mía ni por pecado mío, oh Jehová.