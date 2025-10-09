Suscribirse

‘Terror al Parque 5′ llega a Mundo Aventura con nuevas estaciones y horarios especiales en octubre

El parque abrirá sus puertas en horario nocturno con ocho escenarios temáticos y más de 300 actores en escena.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 12:02 a. m.
Terror al Parque 5: El Origen del Mal en Mundo Aventura
Terror al Parque 5: El Origen del Mal en Mundo Aventura

El parque Mundo Aventura anunció el regreso de Terror al Parque en su quinta edición, bajo el nombre El Origen del Mal, una experiencia inmersiva que estará disponible durante la temporada de receso escolar y se extenderá hasta el 2 de noviembre. Este año, los visitantes podrán recorrer ocho estaciones temáticas que combinan distintos tipos de miedo, desde el psicológico hasta el fantástico.

“La semana de receso es la oportunidad perfecta para salir de la rutina y vivir algo completamente distinto. Queremos que las familias, los grupos de amigos y los amantes del terror se atrevan a recorrer nuestras estaciones, a gritar juntos y a hacer de esta experiencia un plan inolvidable en octubre”, afirmó Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo y Experiencia al Visitante de Mundo Aventura.

El evento operará en horario nocturno los días 3, 4, 10, 11 y 12 de octubre, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., además de los fines de semana habituales, incluidos los domingos con lunes festivo. Entre las atracciones más destacadas se encuentran Viaje Fobia, Cementerio Zombi, Búnker Psicópata, Manicomio Azabaka, Infierno y la novedad de este año, Zona Cero: Meteorito Ácido, desarrollada en alianza con Galletas Festival.

Cada estación ha sido diseñada para que el público sienta que está dentro de una historia. Este año quisimos que Terror al Parque combine diferentes tipos de miedo, desde el psicológico hasta el fantástico”, explicó Iván González, director general de Corparques.

La actividad cuenta con más de 300 actores, efectos especiales, y la generación de 450 empleos. El parque también anunció una jornada especial el 1 de noviembre con la participación de sus botargas más reconocidas.

