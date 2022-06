Tiago PZK llega a Colombia: estos son los precios de la boletería en Bogotá

Tiago PZK, el reconocido cantante argentino que ha hecho colaboraciones con diferentes artistas como Bad Bunny, Ozuna, Emilia, Lula Miranda, LIT Killah, Emkier, Trueno, entre otros, llega con un show en medio de una serie de conciertos por Latinoamérica y se presentará en Colombia el próximo 29 de agosto de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.

Tiago PZK es el artista revelación de Argentina, con una proyección internacional incalculable. Con tan solo 20 años, su carrera no para de crecer en su país de origen y también a nivel global.

A pocos días de haber lanzado Nos comemos, junto a Ozuna, Tiago PZK anuncia su gira ‘Portales Tour 2022′, que contará con más de 40 fechas que lo llevarán por su tierra natal, además de Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, varias ciudades de España como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, entre otras; también Miami, Brooklyn y Los Ángeles, en Estados Unidos. Y el final del tour tendrá lugar en Tijuana, Mérida, Monterrey, CDMX y más ciudades de México.

A fines de 2021, Tiago brilló con su show en el Coca Cola Flow Fest en México, compartiendo cartel con Ozuna, Wisin y Yandel y Farruko, además fue la tapa de la revista Billboard en Argentina ese año. En diciembre participó en el festival Vibra Urbana Miami en el escenario Mundial, donde compartió escenario junto a artistas de la talla de Don Omar, Rauw Alejandro, entre otros.

En marzo de 2022, Tiago se presentó por primera vez en Chile y Argentina, ambos shows fueron parte del Festival Lollapalooza, reuniendo a 30.000 y 80.000 espectadores, respectivamente. Por otro lado, dio sus dos primeros shows en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México y agotaron sus entradas en menos de una hora. Además, formó parte de Los 40 Primavera Pop, en España, donde interpretó dos de sus grandes hits, su sesión Vol.48 junto a Bizarrap y ‘Salimo de noche’.

A través de su cuenta oficial de Instagram escribió: “Portales Tour Mundial, no saben lo feliz que estoy de anunciar esto, por fin los voy a conocer, les voy a cantar en vivo y van a poder vivir la experiencia que tengo para brindarles como show en vivo, este es el sueño más grande que tuve y ustedes me lo van a cumplir, arrancamos en MOVISTAR ARENA 30/07 en @gottigangoficial tienen toda la información de la gira, pueden hacer las preguntas sobre la gira en esa página! Este party no termina y en la casa está AR”.

En abril 2022, Tiago PZK interpretó por primera vez en vivo Entre nosotros remix en los Latin American Music Awards 2022, junto a María Becerra y Lit Killah, donde recibió excelentes críticas por su performance y se convirtió en la actuación más vista de los premios.

Fresco, transparente y decidido, Tiago comenzó compitiendo en batallas de freestyle como God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle, El Quinto Escalón y Red Bull ‘Batalla de los Gallos’. Es reconocido por su versatilidad a la hora de componer, crear música y sus canciones, sus sonidos van desde el trap, pop alternativo hasta el R&B.

En 2017 editó sus primeras canciones y luego de varios lanzamientos con amplia aceptación del público, el creador de Sola, single que cuenta su historia de vida el cual dejó un enorme impacto en el público y cuenta con millones de reproducciones, comenzó a sacar hit tras hit, con colaboraciones internacionales como Ozuna y también con artistas argentinos como Duki, Maria Becerra, Rusher King y FMK, entre otros.

La boletería está en diferentes precios que oscilan entre los $ 90.000 y va hasta los $190.000. En sectores como 201- 2019 en el segundo piso ―visual limitada― ,$ 90.000; segundo piso sector 206-214 y segundo piso sector 202-205/ 215-218, $ 140.000, mientras que VIP y Tribuna Fan, 190.000.